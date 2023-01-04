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111年12月來北彰首爆禽流感 和美2鵪鶉場撲殺6萬隻

2023/1/4 16:40（1/4 17:21 更新）
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彰化縣和美鎮2處鵪鶉場民國111年底發生鵪鶉異常死亡情形，動防所人員獲報到場採樣，事後驗出新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，隨即派員到2處鵪鶉場進行消毒及撲殺工作，共計撲殺6萬233隻鵪鶉。（彰化縣動防所提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年1月4日
彰化縣和美鎮2處鵪鶉場民國111年底發生鵪鶉異常死亡情形，動防所人員獲報到場採樣，事後驗出新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，隨即派員到2處鵪鶉場進行消毒及撲殺工作，共計撲殺6萬233隻鵪鶉。（彰化縣動防所提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年1月4日
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（中央社記者吳哲豪彰化4日電）彰化和美鎮去年12月30日2場鵪鶉場發生鵪鶉異常死亡情形，動防所人員驗出新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，撲殺逾6萬隻鵪鶉，這也是去年12月至今，北彰首次發生禽流感疫情。

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彰化縣動物防疫所長董孟治今天接受媒體聯訪時說，去年12月30日接獲通報，指和美鎮2場鵪鶉場發生鵪鶉異常死亡情形，防疫所人員前往現場採樣，事後驗出新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，於是前往這2場鵪鶉場進行消毒及撲殺工作，撲殺6萬233隻鵪鶉。

董孟治指出，縣內飼養鵪鶉的家禽場比較少，這也是去年12月至今，北彰首次有家禽場發生禽流感疫情；動防所研判，禽流感病毒可能來自候鳥，提醒養禽場務必落實場內各項生物安全措施，強化場區消毒工作。（編輯：陳仁華）1120104

#董孟治
#動防所
#北彰
董孟治
彰縣4禽場染禽流感 撲殺4.2萬隻雞鴨 禽流感病毒襲彰化5禽場 共撲殺逾3萬隻雞鴨鵝
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