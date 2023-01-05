台中購物節壓軸大獎抽出 女得主買車子中房子

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）第4屆台中購物節於去年12月24日結束，壓軸大獎1戶精品好宅與3輛百萬油電車今天在台中市政府抽出，精品好宅得主是住北屯區的周小姐，花新台幣84萬元買車子抽中房子。

台中購物節於民國111年10月26日開跑到12月24日結束，除了現金獎外，最後的壓軸大獎精品好宅與油電車，今天在市府舉辦抽獎活動，由台中市長盧秀燕與台中購物節代言人林美秀一起抽出得獎人，結果4名得主都是住台中市的女性。

在抽獎活動開始前，還邀請台中購物節主題曲創作人市府員工吳昱霆演唱主題曲，台中購物節主辦單位市府經發局長張峯源還親自拉小提琴伴奏，炒熱現場氣氛。

盧秀燕在會中表示，第3屆購物節有中央發放消費券助力下，消費登錄金額共291億元，而剛結束的第4屆購物節在沒有消費券下，累積登錄金額破358億元，完全是民眾自發消費，其中外縣市到台中消費的金額占約1/3、破百億元，凸顯外縣市民眾對台中購物節已有品牌認同。

這屆的房子大獎是由麗寶建設公司贊助的1戶精品好宅，結果是由住在北屯區的周小姐抽中，她接到盧秀燕的電話時驚喜問「因為有抽到嗎？是房子嗎？」確認後開心說，花了84萬元買車子，中了房子，「實在不敢相信，真的太高興了」。

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另外，3輛百萬油電車的得主也都是女性，盧秀燕分別打電話通知3名得主，其中1名得主未接電話，其餘2名得主，1人花了1000多元買東西而得獎，另1人則是花了2萬元買窗簾而抽中油電車。

盧秀燕說，第4屆台中購物節共發出近10萬個現金獎，共有7個人獲得百萬現金獎，近百人獲10萬現金獎；而今天也抽出「公益專屬抽」5萬元現金獎5名、3000元現金獎50名，還有觀光旅宿壓軸抽贊助加碼獎、環保局提供的寶之林加碼獎品等。（編輯：陳仁華）1120105