清除小花蔓澤蘭有妙招 開發商品助益循環經濟

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農委會林務局5日舉行「浪蔓有禮－小花蔓澤蘭產品發表」記者會，會中發表使用小花蔓澤蘭做成粗醋液後，交予「木酢達人」研發製造的7種居家生活產品。中央社記者楊淑閔攝 112年1月5日

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）有「綠癌」之稱的小花蔓澤蘭侵台，覆蓋林地一度超過5萬公頃，林務局今天表示，持續移除至今剩3392公頃，除以每公斤5元繼續收購移除，也開發清潔、防蚊等產品，符合循環經濟。

行政院農業委員會林務局今天召開「浪蔓有禮－小花蔓澤蘭產品發表」記者會。

小花蔓澤蘭原產南美洲，林務局花蓮林區管理處課長邱煌升說，民國60幾年在台發現，當初可能是為了快速綠化崩塌地而引入，但因1立方公尺就有17萬顆種子、一天生長24公分，快速繁殖生長，遮蔽其他植物所需陽光，在國內又沒天敵，是生態殺手。

林務局花蓮林區管理處處長黃群策說，90年林務局開始移除小花蔓澤蘭，當初遍佈全台國有林的面積有5萬多公頃，之後以每公斤新台幣5元收購移除，111年移除1033公頃、收購433公噸後，現在剩下3392公頃。

他說，花蓮林區管理處111年移除了971公斤小花蔓澤蘭，符合聯合國2030永續發展目標（SDGs），確保生物多樣性；先前只能掩埋或是曬乾處理移除的小花蔓澤蘭殘枝，經由當地的讚炭工坊做成粗醋液後，交予「木酢達人」研發出7種居家生活產品。

木酢達人執行長陳偉誠說，費時17年研究木酢液，以開小花蔓澤蘭發出包含洗衣精、洗碗精、除臭酚多精、防蚊液、沐浴乳、洗髮精、護手霜等產品，不含甲醇、甲醛、重金屬等疑慮，也不刺激皮膚，具備安全性，且效能很好，其中除臭酚多精有提供「花蓮縣狗貓躍動園區」使用，「尿騷味變成烏梅汁味」。

林務局其實多年前已開發出小花蔓澤蘭防蚊液，今天再發表新產品，林務局長林華慶說，花蓮林區管理處與在地創生費時2年完成，可說是將殘枝廢物利用，綠癌變成綠金，同時鼓勵在地創生加值發展循環經濟。

媒體聯訪關注產品開發帶動商機，會否影響小花蔓澤蘭的移除並再蔓延。林華慶說，蔓延的關鍵是沒有管理，林務局的收購措施要件須「連根拔起」，杜絕再生長。

林華慶說，如果坊間有人栽種供應產品製作使用，則會有人為管理，沒人管理被棄置，才會到處生長。（編輯：陳清芳）1120105