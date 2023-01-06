蔬菜上市量增、批發價回穩 高麗菜跌3成

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）受氣候因素影響，菜價貴2週後，台北果菜批發市場本週整體蔬菜交易均價在上市量增加下逐日回穩，今天每公斤37.1元，對比1日47.9元跌逾2成，高麗菜也回跌3成，每公斤22.4元。

農業看天吃飯，11月天熱菜蟲多，賣相差影響菜價，產地農民自主耕鋤重新栽種後，12月天冷生長慢，延後上市，使得台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤攀上新台幣40多元約計2週多，對比合理利潤價格區間為每公斤25到35元，價位偏高，引起關注。

行政院農業委員會農糧署副署長姚志旺說，農糧署掌握供銷運作預計本週復耕上市量會明顯增加，菜價就會回穩。

經查官網，週日1日台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤47.9元，以每週週二開市來看，3日46.8元、4日41.8元、5日39元、今天37.1元，已逐日回跌，交易量也回升到1400公噸上下。

其中葉菜類整體交易均價，1日每公斤43.3元；3日39.8元、4日34.5元、5日30.4元、今天27.8元（對比1日跌幅35.9%），也呈現逐日回跌。

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高麗菜交易均價每公斤22.4元，比1日的32.1元回跌9.7元、跌幅30.2%；菠菜每公斤27.2元，比1日的49元回跌21.8元、跌幅44.5%；火鍋常用的茼蒿每公斤33.5元，比1日的98.3元回跌64.8元、跌幅65.9%。

傳統市場高麗菜每台斤33元，通常每顆2台斤半約83元，菠菜也出現2包50元。姚志旺說，接下來到春節，只要寒流不要過長，蔬菜生長速度就會正常，就再影響到上市量，菜價就會比較穩定。（編輯：管中維）1120106