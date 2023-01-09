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李登輝百年誕辰 中華郵政13日發行紀念郵票

2023/1/9 10:49（1/9 11:00 更新）
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中華郵政公司將於13日發行「李前總統登輝先生百年誕辰紀念郵票小全張」1張，內含面值新台幣28元郵票1枚。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月9日
中華郵政公司將於13日發行「李前總統登輝先生百年誕辰紀念郵票小全張」1張，內含面值新台幣28元郵票1枚。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月9日
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（中央社記者汪淑芬台北9日電）15日適逢故總統李登輝百年誕辰，中華郵政公司為感念及緬懷其為台灣首任民選總統，13日將發行紀念郵票。

中華郵政今天發布新聞稿，李登輝生於民國12年1月15日，109年7月30日辭世，今年1月15日適逢李登輝百年誕辰，為感念及緬懷其為台灣首任民選總統，1月13日發行「李前總統登輝先生百年誕辰紀念郵票小全張」1張，內含面值新台幣28元郵票1枚。

中華郵政說，這套郵票以簡潔穩重的畫面呈現，金色色塊象徵李登輝為台灣社會奠定民主的基石與凝聚自由的深刻價值。

李登輝歷任行政院政務委員、台北市長、第7任副總統、第7、8及9任總統，啟動多項民主改革，讓台灣踏上憲政民主之路。

配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於1月11日發售；另製作預銷首日戳小全張封及鐫刻紀念郵戳，於郵票發行當日供售及蓋用，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館洽詢或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。（編輯：管中維）1120109

#李登輝
#中華郵政集郵電子商城
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