背風擴散條件差 中部以南17測站空氣品質亮紅燈

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（中央社記者張雄風台北9日電）環保署表示，今天西半部位於背風側，污染物易累積，截至今天上午10時，全台共17測站空氣品質亮紅燈，皆位於南投、雲嘉南及高屏地區；另外，西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。

中央氣象局今天發布濃霧特報，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台中已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義能見度亦較低。

另外，根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天截至上午10時，全台共17測站空氣品質達紅色警示等級，包括雲嘉南、高屏地區、南投等地區，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

根據空氣品質監測資料，今天截至上午10時，PM2.5濃度以嘉義市73微克/立方公尺最高，其次為台南市68微克/立方公尺、雲林縣66微克/立方公尺。

環保署表示，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，水平風速弱，且垂直擴散差，混合層偏低致污染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭及花東空氣品質為「良好」等級；竹苗及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部及中部為「橘色提醒」等級，中部零星地區短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南及高屏為「紅色警示」等級。

環保署指出，明天至11日東北季風稍增強、12日至14日東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，中部以南位於下風處，污染物稍易累積。（編輯：陳仁華）1120109