環保署：船舶進出港口 降速有助於空污改善

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（中央社記者張雄風台北10日電）環保署與海巡署合作進行淡水、台中及台南3處領海空氣品質調查，發現若能降低進出港船速，將有助於二氧化硫等污染物排放量；未來會依此次調查加嚴相關空污標準、並檢討排放清冊。

行政院環境保護署去年10月起與海委會海巡署合作，針對淡水、台中及台南等3處領海進行PM2.5（細懸浮微粒）、二氧化硫及二氧化氮等重要空氣污染物背景值調查，並於今天公布結果。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕今天表示，本次調查是針對海域背景污染污度，因此有考量風速、風向並排除船舶自身排放等，可做為大氣環境資訊，也可進一步評估船舶排放的影響。

蔡孟裕解釋，由於船舶燃燒含硫油品，主要排放物是二氧化硫，另外內燃機的引擎可能會產生氮氧化物，因此本次調查以這兩項為主。

根據調查結果，以北部淡水為例，二氧化硫平均濃度為0.68ppb，相較於鄰近陸地上淡水測站的1.37ppb，顯示海域的擴散條件好，也讓空氣品質較陸域更佳；另外，淡水港區出口處測得的濃度為15.32ppb，遠較離岸5海里外的平均濃度9.55ppb來得高。

蔡孟裕表示，一般船速在海面移動速度約20節，但若在進出港時能降至12節，耗能及空污排放最低，進出港約減排4至6成；至於是否會修法制定船舶出入港移動速度，則需要再研商。

蔡孟裕說，本次合作僅針對淡水、台中及台南3區域，計畫預計進行到今年6月，未來不排除進一步了解如高雄、北部及東半部海域；高雄港船舶進出量大、東半部則是遠洋船舶的主要航點，而北部是境外空污的最初接觸地點，海域監測有助污染流向。

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另外，蔡孟裕提到，今年將會修訂空氣品質標準中各項污染物的數據，目前硫氧化物的標準為20ppb，預計也會同步加嚴；另外，透過實際的海域空氣品質監測資料，也能夠檢討目前的台灣空氣污染排放清冊，完善資料庫，目前正在進行中。

環保署訂定台灣空氣污染排放清冊每3年發布一次，原始資料來源主要基於各級環保機關及主計單位記錄及提供數據，由環保署經分類綜整後收載並公布。（編輯：陳政偉）1120110