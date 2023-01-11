照顧視障用藥困境 亞東醫院研發獲獎並捐獎金

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）亞東醫院為解決視障者用藥不便，透過藥師個別諮詢、藥袋透明薄膜點字、手機掃描碼提供藥品資訊等，提升用藥安全，獲得醫療研發金獎，今天把獎金捐給視障展翼合唱團。

新北市板橋亞東紀念醫院下午發布新聞表示，「展翼合唱團」團員平常是老師、線上客服員、音樂工作者、退休人士。今天在醫院大廳辦公益音樂會，推出獨唱、重唱、合唱、樂器獨奏等多項表演。

醫院說，這場表演緣起於藥學部發起「藥眼專案」，與門診護理站、社會工作室及資訊處合作，成立專案團隊，多次拜訪展翼合唱團等團體及啟明學校，貼近瞭解視障者在閱讀藥袋及使用藥品時所遇到的問題。

院方說，視障者常被忽略用藥安全，就診時都須志工協助，很少與藥師實際接觸。視障者常會抓不準藥袋上QR Code掃描的距離；點字服務則礙於個人藥袋內容差異大，只能侷限於使用藥品的用量及頻次。

亞東醫院表示，院方設計「藥眼服務小卡」，由護理師將卡片交給志工，由志工帶領視障者至藥物諮詢室領藥，並個別化藥物諮詢。

另外，醫院強化藥袋資訊，協助在藥袋上做記號，提供透明點字貼服務，不影響旁人閱讀。也在藥袋邊側留下打孔記號，配合醫院電腦資訊記錄，讓諮詢藥師快速瞭解視障者要詢問的藥品。

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院方說，醫師除開立可替代的友善藥品品項，克服視障者不容易服用藥水、擦藥膏等困境，也強化智慧輔具，只要利用手機NFC（近距離高頻無線通訊技術）系統，就可感應張貼在藥袋上的eTag貼紙，幫助視障者讀取藥袋資訊。另首創「智慧小藥師」系統，透過手機輸入關鍵字，能回應正確的藥袋資訊。

醫院說，專案獲2021年「國家醫療品質獎（NHQA）主題類競賽」佳作及創意獎，2021年台灣醫療品質協會的金獎及創新獎肯定。專案成員決定今天將獎金致贈給展翼合唱團，盼藉傳遞音樂的能量，喚起社會大眾重視與接納視障者等弱勢族群。（編輯：陳清芳）1120111