高雄渡輪候船室瀕絕動物壁畫 幼兒園拍畢業照

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄市輪船公司SNOOPY渡輪登場後遊客踴躍搭乘盛況，每天都有日韓旅客到現，為高雄再創旅遊風潮。今天鼓山渡輪站候船室新造景瀕臨絕種動物壁畫，更有幼兒園小朋拍畢業照。

高雄市輪船公司今天再公布鼓山渡輪站新造景「雲燈與瀕臨絕種動物的壁畫」，這是和多年來致力關心瀕絕動物的「窩窩」公司合作，讓每位搭乘渡輪的人，尤其是帶孩子搭渡輪的父母在穿過候船室，就能有一趟知性教育之旅，大人和孩子一起關心瀕絕動物。

這座候船室堪稱全台最療癒也童趣的候船室，由音樂人許常德策劃、窩窩設計繪畫；窩窩的年輕繪畫家經年累積畫作，把台灣黑熊、馬來西亞馬來貘等近十來種瀕臨絕種動，從剛出生一路到長大後樣子一起呈現，站在候船室的電視螢幕上、或爬在牆上，每一位到場打卡拍照的人，就可以把關心瀕臨絕種動物的愛心分享出去。

今天幼兒園小朋友好奇詢問到那裡可以看到這些瀕危動物。童言童語的說「我知道，這個是台灣獼猴、柴山有，這個隻是什麼？沒有看過吔！很漂亮，這隻我也沒有看過吔。」

輪船公司董事長黃淑美表示，這項企劃同時融入SNOOPY野餐概念，搭乘SNOOPY渡輪來一場難忘的野餐戶外教學或拍畢業照。也希望這個行程能成為畢業的小朋友難忘的回憶，有興趣學校可來電輪船公司詢問行程與費用安排。

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SNOOPY渡輪野餐戶外教學與最療癒候船室這兩個創舉，今天有幼兒園率先到場體驗，小朋友先經候船室，由窩窩的故事導覽員介紹牆上的瀕臨絕種動物，然後再搭上SNOOPY渡輪認識高雄港，現場也提供SNOOPY紅包袋及汽球。

輪船公司今天新聞稿表示，史努比渡輪詢問度火熱，目前採現場候船搭乘，不開放散客預約。海上巴士航班資訊及票價，可洽高雄市輪船股份有限公司FB及官網(https://reurl.cc/lZMAnY)查詢，團體包船及行程安排可電洽07-2262888轉營業部安排行程。（編輯：孫承武）1120112