中佳燃煤改燃氣環評過初審 將補助舊機車換電動車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中佳電力公司燃煤改燃氣機組環評案今天通過初審，為了抵換空污及溫室氣體減量，中佳要在台中市、彰化縣將老舊機車汰換成電動機車2000輛，與台大合作擴大造林，在南投種樹1萬5000株。

行政院環境保護署今天召開「中佳燃氣複循環電廠興建計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。這是第1個將「補助汰換電動機車」進行空污抵減納入環評承諾的電力事業開發案。

開發單位中佳電力事業股份有限公司表示，為計畫配合國家能源政策，擴大天然氣使用及逐步降低燃煤發電比例，本計畫位於台中市龍井區台中港工業專業區，開發面積約6公頃，規劃約57至65萬瓩級複循環機組。

前次初審會議已約半年前，環評委員當時提到，新設的是中佳機組，卻是用台中電廠進行空污抵換「不合邏輯」，應就台中發電廠若無法配合抵換作業時，研提相關抵換措施具體替代方案。

中佳公司今天表示，這半年來不論是與台電、台中市、彰化縣政府都已討論如何進行空污抵換。如與台電公司合作減量硫氧化物及氮氧化物；與台中市環保局及彰化縣環保局預計各執行1000輛老舊機車汰換為電動機車，並補助台中市市區4輛電動公車等；與各單位最後的協商同意書會在環評大會前盡速完成。

除了環保署之外，目前有協助老舊機車汰換為電動機車的單位，包括新竹科學園區和新竹縣政府等，截至去年底共汰換1.8萬輛左右。

另外在溫室氣體減量部分，中佳公司表示，與台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處簽訂合作計畫，認養造林總計10公頃；植樹範圍包含南投縣鹿谷鄉、信義鄉等，總計栽植1萬5000株林木，預計於5年內完成種植。

環委建議，由於預定植樹樹種包括紅檜、台灣杉、台灣櫸、肖楠、香杉、相思樹等，在固碳效益上應依不同樹種進行估算。

環委另外希望加強施工及營運期間的鳥類監測，從每季1次改為每月1次；本計畫基地位於土液化高潛勢區，要求開發單位加強說明電廠等設施的建築設計及規畫。最後建議本案補充修正後通過初審、送環評大會審查。（編輯：陳清芳）1120112