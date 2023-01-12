14日高溫達30度午後有雨 15日降溫冷到過年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）氣象局今天表示，14日上半天的天氣偏熱，高溫上看攝氏30度，下半天至15日，鋒面接近並通過，全台有雨；15日下半天大陸冷氣團南下，預估持續影響至22日（初一），北台灣低溫探12度。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天至14日上午天氣偏熱，北部高溫上看28度、南部有機會達30度；各地多雲到晴，東半部、北部有零星飄雨。

陳伊秀表示，預估鋒面在14日午後接近，14日深夜至15日白天水氣最盛，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區亦將轉為有局部短暫陣雨。

陳伊秀表示，15日鋒面通過後大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，迎風面北部、東半部，其他地區則是局部短暫雨；預估農曆春節前都會是北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，陳伊秀說，目前觀察15日起至22日都會是大陸冷氣團影響，15日整天是降溫的過程，16日起中部以北低溫約12、13度，空曠地區可能會更低，南部地區約14至15度；高溫部分，北台灣也只有14、15度，南部可能約20度。

陳伊秀提到，其中19日可能會稍微回溫，但幅度不大，因此偏冷的天氣可能會從15、16日開始持續到農曆年初；但後期天氣的變化仍有不確定性，氣象局會持續觀察。

至於高山降雪的機會，陳伊秀表示，目前看來大陸冷氣團南下後，水氣沒有太多，因此相要見到高山降雪可能要碰運氣。

陳伊秀提醒，明天、14日鋒面影響前在西半部地區、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；另外明天及14日在東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海留意長浪發生。（編輯：陳政偉）1120112