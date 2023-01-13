台師大論壇談慈悲教育 關注青少年心靈健康

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北13日電）台師大今天舉辦「社會、情緒與倫理學習」國際論壇，多名中外學者齊聚，關注青少年的心靈健康，期許透過慈悲心的教育，讓社會更為和諧。

台灣師範大學教育學院和利仁教育基金會在台北舉辦「SEE Learning 社會、情緒與倫理學習2023國際論壇」，邀請美國艾莫瑞大學（Emory University）冥想科學與慈悲為本倫理中心主任涅吉（Lobsang Tenzin Negi）與SEE Learning國際合作事務高級計畫專員桑弗（Tsondue Samphel）來台分享。

涅吉指出，SEE Learning的起源於達賴喇嘛的願景。達賴喇嘛認為愛與慈悲、愛、寬容等價值，是人們的必需品，面對世界的各項挑戰，必須發起一場心靈的革命，尤其是須從教育扎根。

涅吉引述各國統計資料指出，全球有越來越多青少年面臨精神健康的衝擊，而精神問題往往源自童年，家庭和中小學環境是決定下一代「情緒健康」的關鍵。

涅吉提及的教育方式，包括教導學生自我覺察、控管情緒，並結合注意力的訓練。他認為，現行教育體制還是比較著重外在的技能，例如教導學生解決衝突等，較缺乏從內在心靈著手，需要一些改變。

台師大教育心理與輔導系教授陳學志表示，現代人追求外在，以為快樂、幸福都是由外在決定，忽視了內在的探索。國外曾有實驗，讓大學生不帶手機在室內待15分鐘，發現超過一半的受測者都受不了無聊，寧可被電擊，可見人們依賴外在刺激，欠缺觀照內在的能力。

台師大副校長宋曜廷表示，東西方許多智慧是共同的，以今天的主題「慈悲心」來說，華人的先賢就曾提出大同世界、博愛等類似觀念，但社會比較少付諸實踐。隨著世界變得越來越小，人與人間的互動越來越頻繁，社會更需要和諧、關愛別人的心。SEE Learning強調的社會、情緒與倫理學習，可能是陪伴憂鬱世代面對人類未來挑戰的解方。

利仁基金會董事長甘銘源致詞指出，利仁10多年來在雲林縣推動實驗教育、農村再生，與艾莫瑞大學冥想科學與慈悲為本倫理中心簽訂合作備忘錄，成為SEE Learning計畫在台推動平台，不到一年就能與台師大共同主辦，可見台灣教育界對SEE Learning的渴望。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

甘銘源提到，他的本業建築師，面對氣候變遷，不斷尋求低碳、永續的空間環境設計。在SEE Learning中學到系統思考，理解大自然萬物相互依存，須謹慎使用自然資源，將環境視為人權，而不是消費商品。

根據利仁基金會提供的資訊，SEE Learning是一種創新的學習架構，建立在「社會情緒學習」上，著重理解和管理自己的情緒、感受並對他人表現出同理心、建立和實現正向的目標等。SEE Learning從2019年發布後，已被翻譯成22種語言，在全球有超過50個分支機構、超過600萬名學生參與。（編輯：管中維）1120113