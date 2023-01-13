「幸福團圓時」 紀實台南新住民三代同堂同歡情

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）一部新住民家庭三代同堂紀實影片「幸福團圓時」今天舉行首映，由台南六甲國小學童化身為迎春小兔，與補校新住民學員一起分享「平安幸福粽」，傳遞幸福過好年的祝福。

「幸福團圓時」起於台南市家庭教育中心為鼓勵更多新住民融入台灣文化，以華人節慶家人齊聚歡慶過年發想，邀請六甲國小補校學生以課堂學習多元年節文化及準備團圓年菜時家人互動習俗為主題拍攝。

影片中的新住民主角為來自越南的阮氏嬌商，這位年輕的新手媽媽，來台3年在有了可愛的寶寶後，更在家人支持下至六甲國小補校學習，分享在台的各種感動。今天活動也邀請阮氏嬌商全家現身記者會，跟大家分享越南12生肖中沒有「兔」而是「貓」的有趣文化，及過年吃苦瓜取其「先苦後甘」，與台灣大不同的年節習俗。

台南市長黃偉哲致贈「Happy New Year 兔（To）You」新春祝福小禮予參與影片演出的新住民朋友，鼓勵新住民家庭全家在台南「幸福城市」持續幸福跨步前行。他表示，目前台南市新住民人數3萬5000多人，藉由今天影片可感受到新住民家庭，在台南工作、成家及學習，以同家人心情相互扶持與努力。

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家庭教育中心主任張冰嫈表示，許多新住民為申請歸化國籍，需具備基本語言、識字能力及權利義務基本常識，因而到國小補校、新住民成教班與新住民學習中心學習。幾年下來培養終身學習習慣，持續參與新住民學習中心各項課程，也結交來自不同國家的姊妹朋友，在學習互動中共同分享經驗，形成家庭支持的正向力量。

「幸福團圓時」影片公布在台南市家庭教育中心網頁（https://web.tainan.gov.tw/family/），也歡迎新住民朋友踴躍分享屬於自己的溫馨團圓故事。（編輯：孫承武）1120113