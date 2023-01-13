勞動部春安檢查 北中南同步開罰逾百萬

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（中央社記者張雄風台北13日電）勞動部今天針對電力公司、煉油廠及離岸風電業者實施春安聯合檢查，其中興達電廠違反承攬管理、墜落及火災等防護措施不足，開罰新台幣77萬元最高。

春安聯合檢查由勞動部長許銘春、次長王安邦與王尚志分別會同高雄市政府、桃園市政府、台中市政府及經濟部等目的事業主管機關，針對具高職業災害風險重大營建工程、大型石化工廠及離岸風電相關場所實施聯合檢查。

根據勞動部統計，重大營建工程部分，台灣電力公司興達發電廠燃氣機組更新改建計畫1至3號機複循環發電機組設備及廠房與相關設施採購帶安裝，共違反19項次、停工1項次，開罰77萬元，違反內容以承攬管理、墜落、火災、感電、被刺割傷等防護措施不足為主。

大型石化工廠方面，台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠違反23項次、停工5項次，共罰36萬元，違反內容以墜落、物體飛落、爆炸、感電、局限空間、化學品管理、自動檢查等防護措施不足為主。

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離岸風電部分，世紀樺欣風能股份有限公司、天力離岸風電科技股份有限公司、西門子歌美颯台中機艙廠二期新建工程共違反34項次、停工2項次，共罰34萬元，違反內容以墜落、物體飛落、火災、感電、化學品管理、自動檢查等防護措施及人員訓練不足為主。

勞動部表示，為預防歲末年終趕工作業因疏忽而發生危險或提高過勞風險，自去年12月27日起展開為期41天春安期間加強勞動檢查實施計畫，預計至2月5日止；至今已實施檢查2050家次，辦理安全衛生教育訓練及宣導30場次，以督促事業單位落實各項防災作為。（編輯：唐聲揚）1120113