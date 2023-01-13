大林慈濟中醫師守護山城終不悔 出書籲關注偏鄉

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嘉義縣大林慈濟醫院中醫師葉明憲（左）每週三都會前往偏鄉大埔鄉看診，20年如一日。近期由經典雜誌出版的新書「山上的醫生館」，即是以葉明憲為主角，盼藉他的故事讓更多人關注偏鄉。（大林慈濟醫院提供）中央社記者黃國芳傳真 112年1月13日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣13日電）嘉義縣大林慈濟醫院守護偏鄉大埔鄉親長達20年，每週三前往看診的中醫師葉明憲，20年如一日，新書「山上醫生館」以葉明憲為主角，寫下與病人真摯情誼，並籲關注偏鄉。

大林慈濟醫院表示，自2002年起承接大埔醫療站，派駐醫師24小時守護大埔鄉親長達20年，已長駐服務多年的醫師林英龍不但全天候待命，每月只有2天休假才回家，就算是每週三前往看診的中醫部醫師葉明憲，也經常看診到晚上才下山。

大林慈濟醫院指出，葉明憲的父親在20多年前罹患大腸癌，特別鑽研腫瘤的治療，透過把脈、推拿、針灸、中藥，結合能量醫學配合西醫治療，為父親延長10多年壽命。20年來，葉明憲以這一份初發心，除了為同樣罹患癌症的病友治療外，更為偏鄉醫療無悔付出。

院方表示，實際居住僅有2000人口的大埔鄉，多數年輕人外流到大城市工作，守在山上的農戶終年操勞，身體負荷過重，年老多種慢性病纏身，痠、痛、麻的症狀很常見。

院方指出，葉明憲發心上山為居民看診，透過針灸、刮痧、拔罐，外加中藥，僅僅十幾分鐘的治療，就能紓緩當地長者當下的痠麻痛之苦，居民倚賴甚深，每週一次看診病患都逾百人。

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大林慈濟醫院今天發布訊息指出，葉明憲從20年前自告奮勇，接下每週上大埔開設中醫門診的任務後，至今仍持續不輟。

近期由經典雜誌出版的「山上的醫生館」，以葉明憲為主角，將其成長過程、投入醫療志業的大願，以及與病人真摯情誼，期待經由這些故事激起更多迴響，讓更多人關注偏鄉人口老化問題，造福偏鄉民眾。「山上的醫生館」16日將於大林慈濟醫院舉辦分享會。（編輯：謝雅竹）1120113