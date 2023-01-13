台中17家客運安全宣誓 加強駕駛路口停讓訓練

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（中央社記者蘇木春台中13日電）台中市公車接連發生碰撞行人事故後，台中市政府今天邀集17家客運業者參與安全宣誓，並要求業者加強駕駛的路口停讓行人教育訓練，交通局將持續進行稽查，共同營造友善交通環境。

台中市政府今天在台中高鐵站旁的台中客運停車場，舉辦「路口停看行、您行我也行」公車安全宣誓活動，17家客運業者都到場簽署承諾書，將加強駕駛員教育訓練，公車行經行人穿越道前落實「停、看、行」。

台中市政府交通局長葉昭甫會中致詞時表示，台中市目前約有1500名公車駕駛員、每天發車班次約8500班，乘載市民通勤、接駁，也是遊客來台中旅行的代步工具，身負疏運重任，駕駛行為和用路安全息息相關，大眾運輸安全絕不容許打折扣。

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葉昭甫指出，交通局自去年12月29日起持續進行路口公車轉向大稽查，截至1月10日為止稽查481輛公車，計9輛公車未停讓行人，其餘公車路口轉彎均符合停讓行人規定，將持續擴大加強實施路口稽查，並要求業者督導公車司機落實路口停看行等行車安全機制。

交通局說明，針對違規的客運業者將祭出處分，納入「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」，評鑑結果可作為後續年度營運虧損補貼依據，以及客運業者競標路權和申請既有路線續營的參考。（編輯：謝雅竹）1120113