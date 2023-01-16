「波波」醫學生落日條款 消基會反對執行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北16日電）消基會今天表示，去年「醫師法」修法時附帶決議，留學波蘭等隸屬9大地區牙醫系台生回台可免學歷甄試，直接參加牙醫國考，引起牙醫界反彈，呼籲行政院不可執行相關附帶決議。

消基會說明，50年前台灣急需醫療人才，因此醫療法列出持美國、歐洲等9大先進地區學歷回國畢業生，可直接應考台灣醫師執照。然而隨著歐盟納入波蘭等東歐國家，2009年首批被稱為「波波」的醫學生畢業歸國，曾引起學歷放水的爭議。

消基會新聞稿指出，立法院是在2022年5月30日三讀通過「醫師法」部分條文修正草案，同時通過7項附帶決議，對於持國外學歷參加國內醫師及牙醫師國考，設定「落日條款」，即2022年底前取得9大地區「入學許可者」可使用舊制「免學歷甄試」，引發醫界反彈。

消基會表示，2022年11月8日，本土小牙醫聯盟、台灣牙醫學生聯合會、各大牙醫系學會等連署抗議，要求政府暫緩執行7項附帶決議，獲得立法院會無異議支持。11月11日行政院承諾「實習名額50名維持現狀」及「不執行附帶決議」。然而，國內醫事團體憂附帶決議的後續發展恐因行政院人事異動而生變。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消基會強調，持國外學歷參加醫師、牙醫師國家考試前，一律應該先通過學歷甄試，再參加國家考試、完成實習等醫學培養程序，反對實施「醫師法部分條文修正案」7項附帶決議。

消基會並認為，且考量國內少子化趨勢，實習名額應維持每年50名或更少；國外學歷畢業生取得國內執照後，應著重於服務醫事人力資源不足地區，年限比照公費醫學生訂為10年，以符合最初開放名額立意。（編輯：陳清芳）1120116