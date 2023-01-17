信誼參加台北國際書展 14場故事遊戲邀親子同歡

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（中央社記者陳至中台北17日電）台北國際書展於1月31日到2月5日在台北世貿中心舉辦，信誼基金會的主題攤位，打造了近4公尺高的大書，並舉辦14場的故事和遊戲活動，邀請大小朋友一同參與。

信誼基金會今天發布新聞稿，今年在台北書展的主題攤位，將以獲得義大利波隆那書展首獎的「書之子」為題，打造了近4公尺高的大書；民眾到訪攤位，可與喜歡的經典圖畫書角色拍照，打卡還可獲得特製角色心靈語錄小卡。

信誼也特別為讀者企劃舉辦14場故事和遊戲活動，包括邀請德國暢銷書作家「不怕輸的才是贏家」的作者卡特琳娜．高斯曼（Katharina Grossmann-Hensel）分享創意來源與創作歷程。

另外包括信誼幼兒文學獎得主陳致元、翁藝珊、陳彥伶等人，將分別到現場和粉絲分享創作故事、感受創作與閱讀的生命力。

台東大學幼兒教育系教師許琳翊（小天），將透過「孩子的情緒互動書」的遊戲和共讀，引導親子認識並理解不同的情緒；擅長科學教育的廖進德，也會再度來到國際書展，帶領學童玩科學。相關資訊可參考信誼基金會網站。（編輯：陳仁華）1120117