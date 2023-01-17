森林護管員錄取24人 歷年最年輕且多元化

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）林務局今天表示，森林護管員甄試16日放榜，從164人中錄取24人、錄取率14.63%，平均年齡29.8歲，歷年最年輕，25歲以下有9人，大學以上22人、原住民5人、女性6人，組成多元化。

行政院農業委員會今天發布新聞指出，有「森林護衛隊」之稱的林務局森林護管員112年度甄試，上週末完成，16日放榜，錄取者1月底投入守護台灣森林任務。

林務局指出，本次招考從到考164人中錄取24人，錄取率14.63%；錄取的24名新進人員，平均年齡僅29.8歲，為歷年最年輕，其中最年長的51歲，最年輕的22歲，且25歲以下有9人，約占錄取人員1/3。

學歷分布顯示大學以上者有22人，占總錄取人數91.67%。具原住民身分者5人，占總錄取人數20.83%。女性錄取人數則為6人，占25%。

林務局並說，從本次的錄取者各項組成要件分析，顯示森林護管員組成趨向年輕化與多元性。

林務局也發現體能測試難度拉高，多數人仍能通過。術科測驗「負重跑走」須自行負重20公斤背包（可背、抱、扛、提）的通過標準，由「男生於8分30秒內、女生於9分30秒內走完或跑完1000公尺」，調整為「男生於12分內、女生於13分30秒內走完或跑完1500公尺」，到考的164人中，仍有141人通過測驗，占85.98%。

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另外，林務局這次筆試，除了增加專業與實務性知能命題比重，並納入「原住民族基本法」與原住民族傳統文化等內容，強化森林護管員對原住民族的理解及推進夥伴關係的建立。

為健全、強化森林護管員人力資源與運作，行政院於109年7月核定提高森林護管員待遇，新進人員起薪提高為新台幣3萬1130元，可依年終考核成績逐步晉升報酬，每月薪資最高可達4萬6695元。服務於高山或偏遠地區者，依工作地點每月可增加1030元至8240元不等。執行高風險勤務，可依項目與級別支給山地巡護作業費。（編輯：張芷瑄）1120117