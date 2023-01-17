桃機迎解封後首次春節 估12天旅客量近百萬人次

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（中央社記者汪淑芬、吳睿騏台北17日電）桃機公司表示，依據航班運量人數預報系統顯示，解封後首次春節，從1月19日（春節前最後上班日）到1月30日（春節後首個上班日），12天的桃機旅客量估近100萬人次。

桃機旅客量在2019年達最高峰，逾4800萬人次，COVID-19疫情前，每逢春節更是疏運高峰，每天都超過10萬人次旅客量；2020年受到疫情影響，旅客量下滑至743萬人次，2021年創下90萬人次新低，從2020年至2022年，已連3年春節，桃機相當冷清。

桃園國際機場公司上午發布新聞稿指出，面對即將來臨的COVID-19疫情解封後首次春節假期，桃機場公司在1月初就啟動整備作業，邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、移民、檢疫、航警）、聯外交通及商業服務廠商等單位商討疏運計畫擬定措施。

桃機公司根據航空公司所提旅客量統計，1月19日至1月30日，即春節開始前最後一天上班日至假期結束後第一個上班日，加上轉機，桃機旅客量估共有98萬8875人次，其中高峰是1月28日（大年初七）9萬4520人次，是自2020年2月以來首度突破9萬人次，其次是1月29日（大年初八）9萬2833人次，最少是1月22日（大年初一）6萬7617人次。

另外，1月19日、1月20日（小年夜）、1月26日（大年初五）、1月27日（大年初六）、1月30日（上班日）估計都超過8萬人次，其他為7萬多人次。

桃機公司指出，後續將依據整點預報系統掌握各整點入出境及轉機人數，執行人流動線監控，並因應入出境人潮高峰，加強保全人員引導、提升安檢查驗服務能量及增加餐飲供應，配合檢疫措施協助旅客順利通關。

今年截至1月16日止，桃機公司表示，客運量為96萬1761人次，較去年同期增加1532%，約為2019年同期的48.28%，出入境人數明顯復甦。桃機公司將於19日至30日疏運期間成立應變小組，持續依旅客人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度。

桃機公司指出，去年10月13日國門解封後國際商務及旅遊需求持續增加，統計2022年營運數據，客運量為534萬人次，較2021年增加488%，也約為2019年的11%。航機起降為11萬2440架次，較2021年成長5.3%；貨運量為253萬8768公噸，較2021年減少9.72%。

桃機公司表示，相較疫情期間疫苗醫藥及消費電子等急單貢獻出的高基期，今年全球經濟轉向，製造業去庫存週期拉長，隨著客運腹艙運能回歸，消長之下仍較疫情前的2019年相比年增16.33%。

展望2023年，桃機公司指出，持續看好旅運復甦推升營運，預估年客運量將可達1500萬至2000萬人次。（編輯：戴光育）1120117