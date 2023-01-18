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春節補習班能否退費 補教協會：依計費方式不同

2023/1/18 18:27
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（中央社記者趙麗妍台中18日電）今年農曆春節年假長達10天，安親班或補習班是否應該退費，在網路上掀起2派家長論戰。台中市補習班履約保證協會理事長謝智芳表示，依計堂與月收的收費狀況不同。

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農曆春節長達10天年假，安親班、補習班是否應該退費？台中市補習班履約保證協會理事長謝智芳今天透過文字稿表示，補習班有2種收費的模式，一種是計堂的，一種是月收的；如果是計堂的，年假期間沒上課，當然就不可以收費用。月收則應按照月的標準收費，不會因為放了幾天假，而減少費用。

謝智芳表示，10天年假中，其中4天為週六和週日的雙休日，另外2天則須補班，所以，實際放假日只有4天，各行各業並不會因為休年假而減少薪資的收入。補習班老師一年來盡心盡力的照顧小朋友，一年就放了這4天年假，補習班也不會因為春節年假，而減少任何支出，年假期間照常收費也是情有可原的。（編輯：陳政偉）1120118

#謝智芳
#春節
#年假
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