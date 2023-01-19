興大精密所教授韓斌 獲選國際光電工程學會士

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中興大學精密工程研究所教授韓斌（中），因在繞射光學與光學設計等領域貢獻卓著，當選全球光電工程領域的權威組織「國際光電工程學會」（SPIE）會士。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月19日

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）全球光電工程領域的權威組織「國際光電工程學會」（SPIE），日前公告新任83名會士名單，中興大學精密工程研究所教授韓斌因在繞射光學與光學設計等領域貢獻卓著當選。

中興大學今天發布新聞稿指出，成立在1955年的國際光電工程學會，為致力於光學、光子學和電子學領域的研究、工程和應用的非營利性國際組織，會員人數高達26萬4000名，目前僅有1700多名會士、占比0.5%。

國際光電工程學會的會址設在美國華盛頓州，是全球光電工程領域最具權威的專業組織，每年舉辦超過350次國際性技術研討會，發表的會議文獻代表了最新進展和動態，具極高的學術價值，要被選為會士必須在光學、光子學和影像技術等多學科跨領域取得重大科研成就。

韓斌專長領域為光學工程、近眼顯示與領域整合，為興大先進光學設計中心主任，110年度以「前瞻光達相機模組於智慧電子圍籬系統之研究」與整個團隊榮獲國科會未來科技獎，3度獲得國科會「產學合作計畫成果發表暨績效考評會」簡報優良獎。共計發表SCI論文百餘篇、專利40餘件。

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韓斌長期致力寬光譜光學繞射理論的推展及光學設計模擬應用，並提出重要且具原創性的空間波數對應原理；近年來更是在近眼顯示與擴增實境等熱門領域做出重要成果，例如設計出目前世界最小的紅藍綠三雷射合束光學引擎，使得XR眼鏡可更輕薄短小，更易於實現。

韓斌表示，能獲得SPIE會士的殊榮，除自身的長期耕耘外，更有研究生的努力鑽研與合作廠商的全力協助，包括了國科會及中興大學的支持與家人的付出，是大家共同努力的成果；他期許自己在獲得此榮譽後，繼續努力在科研或產學上做出貢獻。（編輯：張芷瑄）1120119