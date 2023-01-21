除夕那些堅守崗位的人們【圖輯】

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春節連續假期已開跑，但有不少行業卻仍需堅守在工作崗位上，台北市立聯合醫院和平院區急診室醫護人員21日除夕照常值勤。中央社記者張皓安攝 112年1月21日

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（中央社網站21日電）除夕家家戶戶團聚之際，每年這個時候，總有一群人為了「大家」，捨棄「小家」，默默堅守在自己的工作崗位上，幫助社會維持正常運轉。中央社攝影團隊的鏡頭記錄下他們的身影。

許多民眾把握農曆春節假期返鄉探親，交警21日除夕下午堅守崗位，在新北市區指揮疏導交通。中央社記者裴禛攝 112年1月21日

春節假期不少民眾會出遊返鄉，若舉家外出多天亦可向在地警察局申請加強巡邏。新北市警局板橋分局沙崙派出所員警21日除夕到社區巡視，也關懷社區管理人員。中央社記者王騰毅攝 112年1月21日

農曆春節依習俗是闔家團圓的日子，留守執勤的消防員必須隨時待命，保持出勤的最佳狀態，守護民眾安全。中央社記者鄭清元攝 112年1月21日

除夕到來，許多民眾回家圍爐團圓的同時，消防人員仍需出勤待命。新北市消防局第一大隊溪崑消防分隊值班人員21日整理出勤裝備，維持隨時可配合任務出勤狀態。中央社記者王騰毅攝 112年1月21日

農曆春節期間，全台消防單位待命服務不打烊。新北市消防局第一大隊溪崑消防分隊21日除夕照常值班，消防員整理車內出勤裝備，待命守護民眾安全。中央社記者王騰毅攝 112年1月21日

台北市消防局勤務中心24小時值班不斷電，人員需堅守崗位處理與回應民眾需求。中央社記者鄭清元攝 112年1月21日

今年春節10天假期已展開，但全台各地警察為守護民眾安全仍持續待命服務；新北市警局板橋分局沙崙派出所員警21日除夕堅守崗位，處理年節期間交通、治安等事件。中央社記者王騰毅攝 112年1月21日

今年春節連續假期長達10天，但仍有部分職業難以享受連休團圓樂。圖為台北市街頭21日除夕當天可見保全人員站崗身影。中央社記者張皓安攝 112年1月21日

（編輯：趙敏雅）1120121