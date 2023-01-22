春節何處去 內政部：別錯過國家公園美景

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春節連假何處去，內政部推薦，別錯過國家公園美景，包括台江國家公園境內新開幕的安順吉鹽故事館記錄了漁鹽產業變遷的文化地景，可兼具體驗人文歷史、生態保育和經濟產業。（內政部提供）中央社記者范正祥傳真 112年1月22日

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（中央社記者范正祥台北22日電）春節連假常是民眾旅遊的旺季，今年春節假期何處去，內政部推薦，別錯過國家公園美景，深度享受台灣豐富的自然風貌。

內政部指出，台灣現有9個國家公園及1個國家自然公園，除東沙環礁國家公園之外，各園區在春節期間都有開放，並且規劃春節應景的活動，適合闔家踏青休憩。

其中，陽明山國家公園，包含小油坑、硫磺谷及龍鳳谷等地區，可近距離觀賞噴氣孔、硫磺結晶、溫泉或壯觀的崩塌地形等「後火山作用」景觀。

雪霸國家公園武陵、觀霧、雪見3處遊憩區海拔高度約在1700公尺至2000公尺，山景令人心曠神怡。觀霧地區的聖稜覆雪，是冬日季節特有的限定美景，有機會欣賞成片赤楊落葉的壯麗景象。

玉山國家公園境內座擁台灣第一高峰，充滿垂直分布的景觀的多樣性，從低海拔往山上走，沿途森林景觀由亞熱帶闊葉林逐漸轉變至溫帶森林，山坡上紅榨楓火紅的楓葉，為山林增添了幾分北國風情，高山上鐵杉樹勢挺拔峻奇，運氣好還能遠眺玉山雪景。

台江國家公園境內有廣大河口、潟湖、魚塭及紅樹林等濕地環境，提供生物安全覓食與棲息場域，也蘊含古蹟、廟宇、民俗等文史資源。新開幕的安順吉鹽故事館記錄了漁鹽產業變遷的文化地景，一日遊程可兼具體驗人文歷史、生態保育和經濟產業。

墾丁國家公園龍鑾潭自然中心可盡覽潭面風景，還可使用高倍望眼鏡觀賞潭面上水鳥的姿態。春節期間正是賞冬候鳥的時機，來自北方的小水鴨、鳳頭潛鴨、水澤鳧、白眉鴨在前一年11、12月抵達，雁鴨科盤據潭面，鷺科鳥類點綴其間，1、2月候鳥換羽，雁鴨科最先暖身，預備北返。

壽山國家自然公園不僅是高雄都會地區難得的綠帶，也是一座珍貴的自然寶庫，遊客中心是利用壽崗營區舊建物及廢棄咕咾石打造而成，與壽山珊瑚礁地景融為一體，並呈現左營舊城的石牆意象。

中橫公路太魯閣至天祥之間，在春節期間1月23日至25日將實施交通管制，太管處也同步推出免費遊園專車，讓民眾可以輕鬆暢遊中橫沿線各景點步道，包括布洛灣吊橋、環流丘步道及太魯閣族文物展示館等熱門景點，認識太魯閣族的工藝文化，還可以造訪鬼斧神工的燕子口、九曲洞峽谷。

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離島金門的冬季嶄露出北國風情，北方候鳥一波波南下，天空呈現出彩羽飛翔的景觀，多種林木轉紅飄零，冬陽西沉如畫，是專屬於金門冬季最迷人的景緻。在戶外走累了，還可以聚落找個地方坐下來，享受冬陽映照古厝的優閒時光。

內政部指出，因各國家公園景點開放時間不一，民眾可先至各管理處網站瞭解開館時間、相關活動及交通狀況等資訊，也提醒儘量搭乘大眾運輸工具，除了節能減碳，也避免塞車壞了遊興。（編輯：蘇志宗）1120122