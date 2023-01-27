林園濕地倒立水母爆發如水底花海

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高雄林園濕地公園是全台最容易觀賞到俗稱「倒立水母」仙后水母的地點，近期因滯洪池抽水管線更換位置，造成倒立水母大爆發，目前已破7萬隻，密度之高有如水底花海。中央社記者洪學廣攝 112年1月27日

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全台濕地面貌7（中央社記者洪學廣高雄27日電）林園濕地公園俗稱「倒立水母」的仙后水母大爆發，目前已破7萬隻，密度之高有如水底花海。林園愛鄉協會表示，園內有10多種鳥，2月起每週六上午還安排專人導覽，歡迎民眾走春。

高雄市政府工務局資料指出，林園濕地公園基地總面積約6.2公頃，扣除海域剩餘面積約5公頃，屬典型袖珍型濕地。濕地生物種類極為豐富，特別是原生種紅樹林、海茄苳頗多，且具近150年歷史。

高雄林園濕地公園是全台最容易觀賞到俗稱「倒立水母」的仙后水母地點，近期因滯洪池抽水管線更換位置，造成倒立水母大爆發，目前估計公園內已突破7萬隻從0.6公分大小至20幾公分大的水母，密度之高有如水底內花海，場面壯觀。

林園愛鄉協會理事長陳俊強接受中央社記者專訪表示，濕地公園滯洪池中央約有6隻黃小鷺定居於此，黃小鷺的腳會牢牢抓著海茄苳的呼吸根移動，也有象徵環境指標的翠鳥，此外還有大小白鷺、灰頭鷦鶯、綠簑鷺、伯勞鳥等，甚至還有猛禽，常見的約有12到13種鳥，若再加上候鳥則可達20幾種。

陳俊強說，仙后水母有8個能直接進食的分枝狀口腕，倒立是為了讓身體跟口腕上的共生藻蟲黃藻能充分進行光合作用獲取氧氣跟能量自給自足。若體內藻類跑掉，水母原色就是白色。最大量出現時間點應會出現在每年3月。但呼籲一般民眾不要為了拍攝水母刻意拿棍子翻動，以致水母受傷死亡，也不要用手去抓，以免被水母刺絲胞螫傷。

此外，陳俊強也透露，今年2月開始，每週六上午會幫民眾安排免費解說導覽，一次50分鐘，一天2場次。過程中將帶領民眾濕地走一圈認識生態。雖然這裡不是全台唯一擁有仙后水母的地方，但卻是最近、最容易觀察到，也不需要門票的場域。

陳俊強也說，林園海洋濕地公園的紅樹林一共有3種，包含海茄苳、水筆仔、俗稱五梨跤的紅海欖，目前水筆仔和紅海欖都有胎生苗，歡迎民眾走春前來觀賞。目前公園內還在栽種一串紅、鼠尾草、萬壽菊等。（編輯：孫承武）1120127