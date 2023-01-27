學甲濕地生態園區 小而美野鳥新家

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台南急水溪畔的學甲濕地生態園區原為耕地，因地層下陷休耕後形成一片濕地，由台南市生態保育學會認養營造。（台南市生態保育學會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月27日

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全台濕地面貌8（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南急水溪畔的學甲濕地生態園區原為耕地，因地層下陷休耕後形成濕地，與鄰近的北門、七股等濕地上千公頃面積相比，18公頃雖顯得小巧，但已成不少野鳥棲地。

學甲濕地生態園區由台南市生態保育學會認養營造，101年由時任台南市長的副總統賴清德掛牌成立，所在地鄰近北門區南鯤鯓代天府的筏仔頭聚落，因位於急水溪畔，溪水經常氾濫，當地民眾早在20多年前就已遷離，原本的耕地也因地層下陷，加上溪水漫過，形成一片濕地。

台南市生態保育學會理事長邱仁武告訴中央社記者，當人為干擾減少後，濕地生態系逐漸豐富，逐漸成為蟹類的家，其中以弧邊招潮蟹、清白招潮蟹、北方招潮蟹最多，還可在紅樹林植物底層發現角眼拜佛蟹、淡水泥蟹、台灣厚蟹、雙齒近相手蟹等物種。

邱仁武表示，曾經的桑田變成滄海，蟹類正可做為學甲濕地長期監測最佳的生物指標，退潮時蟹類會爬出洞口覓食、求偶或打鬥，容易觀察，因此極適合進行戶外環境教育推廣，而在濕地生態吸引下，也開始有鳥類聚集覓食或棲息。

邱仁武指出，學甲濕地近10年來記錄到黑面琵鷺、彩鷸、灰胸秧雞等保育鳥種，以及小白鷺、中白鷺、高蹺鴴、中杓鷸、赤足鷸、鷹斑、紅冠水雞、小濱鷸、磯鷸、東方環頸鴴、夜鷺及黑腹燕鷗等上百種鳥類，還曾出現黑腹燕鷗盤旋群舞的壯觀場景。

邱仁武表示，學甲濕地面積雖不大，但最多曾同時記錄到超過500隻黑面琵鷺棲息，在彷若「濕地博物館」的自然公園中，透過適當管理及營造以維持豐富生態樣貌，並設計導覽區域供民眾探索體驗，盼朝向自然教育中心方向前進。

邱仁武指出，學甲濕地的營造，使荒涼且偏遠的閒置農地發揮土地再利用功效，並重現各類生物的多樣性資源，提供休閒與親子戶外教學互動場所，未來可發展生態觀光，成為結合在地資源與產業文化的生態旅遊地點。（編輯：孫承武）1120127

學甲濕地面積雖不大，但豐富生態系吸引不少鳥類，最多曾同時記錄到超過500隻黑面琵鷺棲息。（台南市生態保育學會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月27日