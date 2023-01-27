國家級澎湖青螺濕地 自然人文生態最豐富

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列為國家級重要濕地的澎湖「青螺濕地」，自然和人文生態資源豐富，除了是澎湖最大紅樹林復育區，同時也是候鳥度冬或過境重要棲息地之一。（澎湖農漁局提供）中央社 112年1月27日

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全台濕地面貌9（中央社澎湖縣27日電）列為國家級重要濕地的澎湖「青螺濕地」，自然和人文生態資源多樣性，除了是澎湖最大紅樹林復育區，也是候鳥度冬或過境的重要棲息地之一，新年連假，值得一起來感受好山好水景色。

澎湖縣政府農漁局表示，澎湖缺乏大型河川沖積扇、淡水水脈又極其微弱，無法搏動溼地有效循環，加上缺乏水生植群等種種原因，除了青螺、菜園、石泉三處面積較大外，其餘海岸溼地，都小得可憐，溼地又少又小，當以青螺溼地面積最大。

農漁局資料，「青螺濕地」位處澎湖湖西鄉北岸，東自澎41公路起、西至洪羅漁港東側、南至紅羅魚塭、 北至青螺沙嘴北邊6公尺海域，總面積249.55公頃，面積遼闊且海岸濕地類型多樣，有岩礁和礫石海岸、沙灘和泥質海岸，以及紅樹林、潮池、沙洲、魚塭等濕地類型，是國家級重要濕地。

「青螺濕地」在民國96年經評定為國家級重要濕地，並列為澎湖重要的生態敏感區之一，其中木本，草本和藤本等植物高達65種；濕地保育區劃分有環境教育的青螺砂嘴景觀區、紅樹林復育區、魚塭棲地內和其他的紅羅灣潮間帶等3區。其中，青螺砂嘴景觀區，所佔面積最大，高達71.7公頃，在保育、復育溼地，維護生態永續上，成效卓著，108年在全國42處重要濕地管理評比中，還曾獲內政部營建署「重要濕地經營管理特優獎」。

農漁局表示，「青螺濕地」為澎湖重要的自然生態區之一，自然和人文生態資源物種豐富，包括有水筆仔、海茄苳、紅海欖、欖李生等紅樹林，潮間帶有石滬，周邊有魚蝦貝類、招潮蟹、中華三棘鱟等海洋物種豐富，除了是圓軸蟹重要的棲息地外，每年更是成千上萬的小燕鷗等百餘種鳥類在此過境棲息產卵，最為壯觀。

「青螺濕地」目前環境教育活動主要為濕地環境、紅樹林、濕地主要生物螃蟹、鱟、鳥類及藻類之濕地生態教學、實地探訪體驗及淨灘活動等，是澎湖地區最環境教育的場域外，縣府與湖西公所對於在保育、復育溼地與生態永續下，先後在濕地周邊闢建有夕陽步道、涼亭、魚塭生態紅樹林觀賞平台等景觀、讓民眾可直接欣賞到青螺濕地的生態之美，尤其春節年假可好好感受青螺濕地的生態美景。（編輯：孫承武）1120127

澎湖「青螺濕地」面積遼闊且海岸濕地類型多樣，有岩礁和礫石海岸、沙灘和泥質海岸，以及紅樹林、潮池、沙洲、魚塭等濕地類型，是國家級重要濕地。（澎湖農漁局提供）中央社 112年1月27日

澎湖「青螺濕地」自然人文生態豐富，每年更有百餘種鳥類在此過境棲息、產卵，最為壯觀。（澎湖農漁局提供）中央社 112年1月27日