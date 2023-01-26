跟著潮間帶達人洪清漳 認識金門多樣物種

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金門縣烈嶼鄉擁有蜿蜒20多公里的海岸線，潮間帶廣闊，海岸景觀多樣，也帶來生物無限生機。中央社記者黃慧敏攝 112年1月26日

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全台濕地面貌6（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門縣烈嶼鄉擁有蜿蜒20多公里的海岸線，潮間帶廣闊，海岸景觀多樣，帶來生物無限生機。退休教師洪清漳投入烈嶼潮間帶觀察20年，觀察到1500種物種，其中未記錄者至少上百種。

洪清漳說，由於烈嶼週邊海域潮間帶的底質環境變化多端，造就了多樣的潮間帶的底質環境，提供多種生物各類型棲地，呈現烈嶼潮間帶生態的多樣性。

擔任國小教師32年的洪清漳，在2009年退休前，即關注烈嶼潮間帶，20多年來觀察到的物種超過1500種，其中台灣尚未記錄的最少上百種。他和團隊成員蔡咸、黃秀婷和陳秀惠等人，一年四季，不分晝夜，不畏刺骨寒風、高溫日曬，以及難行泥灘，只為把握潮汐時間，深入潮間帶觀察生物行為、記錄並考證。數年來如一日。

然而，過去金門潮間帶各項調查研究甚少針對烈嶼生態及棲地環境進行普查，潮間帶生物相關資料十分缺乏。洪清漳團隊兩度接受金門國家公園委託，針對烈嶼潮間帶進行環境資源調查，2017年出版「烈嶼潮間帶生物資源」，共鑑定出烈嶼地區潮間帶無脊椎動物300多種。

洪清漳說，這數字遠高於金門以往潮間帶動植物資源調查所記錄的物種類數，顯見金門地區潮間帶生物豐富度遠超出以往記錄，特別是烈嶼地區，他說，過去相關研究能量確實不足，嚴重低估金門潮間帶生物的豐富度。

而洪清漳與黃秀婷耗時2年深入調查、拍攝撰寫完成「金門海蛞蝓」一書，2021年出版。書中記錄海蛞蝓共6目34科169種。其中，與台灣相同的物種30種、55種為台灣新物種，還有未知種84種。洪清漳說，如進一步研究，這些未知種很可能是全球新物種。

海蛞蝓分布範圍廣泛，棲息環境可區分為沙灘、泥灘地、河口沼澤、鹹水湖泊及低潮帶礁岩石礫類型。形態體型變化大，從1毫米到數毫米，色彩繽紛多彩。

洪清漳說，從小就愛觀察潮間帶生物，曾經夢想有1天能找到1個從來沒發表過的物種，用自己的名字命名，這個夢想在2019年實現。那一年他帶著長期夥伴，向全世界發表「金門鐘螺」。拉丁學名中就有他的姓氏。

早年金門軍管時代，海岸受到管制，洪清漳說，退休時金門已解嚴，得以盡情在海邊觀察潮間帶生物。他說，觀察微小的潮間帶物種毋須昂貴的器材，新台幣1萬多元的相機、1支手電筒、1根鑷子和1雙雨鞋，就足夠了。

僅管經常得在寒冬酷暑「下海」，團隊成員樂此不疲。但有時到了潮間帶，潮水退不去或是漲潮快速，加上有時進入潮間帶之後突然起霧或是遇上強烈的北風，都會增加記錄的困難。

多年來，洪清漳團隊從早到晚蹲在烈嶼海邊觀察，被譏為「傻子」也不在意。還有人問：「你們在找吃的嗎？」洪清漳總會回說：「我們是在找別人看不見的」。（編輯：孫承武）1120126