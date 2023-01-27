苗栗大湖遊客爆量 大紅草莓幾乎採摘一空

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苗栗大湖採草莓是不少民眾假期出遊首選，大湖地區農會27日指出，今年春節假期較長，加上天公作美，每天吸引許多遊客造訪，初二起更是連3天人潮爆量，各家草莓園裡大顆、鮮紅的草莓幾乎被採摘一空，剩下許多綠色、尚未轉紅的果實。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月27日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）春節假期進入尾聲，苗栗大湖採草莓遊客連日爆量，各草莓園大顆鮮紅草莓幾乎被採摘一空，大湖農會今天表示，再過3、5天又會有新一批果實轉紅，隨後進入下一波產量高峰。

春節連續假期，苗栗大湖採草莓是不少民眾安排親子出遊首選，大湖地區農會推廣部主任胡智郎告訴中央社記者，今年過年假期較長，加上天公作美，每天吸引許多遊客造訪，自大年初二起，更是連續3天爆量，累計至少湧入20萬人次觀光客，各家草莓園裡的大顆、鮮紅草莓幾乎被採摘一空，剩下綠色、尚未轉紅的果實。

胡智郎指出，過年期間，許多草莓園一早就有遊客入園，直到天黑絡繹不絕，他還遇到有遊客在天色漸暗後自備手電筒採摘。

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今天雖然接近年假尾聲，仍有遊客上門，草莓園業者特別先說明鮮紅果實果量已剩不多，請顧客自行斟酌再決定是否入園；即便沒有鮮果可採，大湖酒莊內同樣人潮滿滿，各式草莓加工品、特色伴手禮買氣暢旺，員工表示，今年春節假期多是好天氣，人潮明顯較去年成長，因此特別加班，延長營業時間1小時，滿足遊客需求。

胡智郎說，目前草莓園大多剩下綠果或微紅果實，因天氣冷、熟成較慢，預估再過3到5天又會有新一批紅色果實成熟，可供採摘，屆時二期花果陸續產出，量會更多、果實也更大，因此，下一波產量高峰應自元宵節展開，至少可持續到228連續假期。（編輯：李亨山）1120127