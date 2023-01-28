住老人住宅 長者：盼有自己的時間與空間

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（中央社記者林長順台北28日電）年近8旬的林伯伯家住台北市，原本與兒子同住，家人感情和樂，但他仍然申請入住老人住宅，至今已超過1年。林伯伯表示，辛苦一輩子，只希望有自己的時間與空間，才選擇老人住宅。

林伯伯自老伴6年前過世後，曾住過台北市文山區、新北市新店區、基隆市暖暖區的老人公寓，去年住進台北市公辦民營的中山老人住宅。

他表示，老伴還在的時候，2個人可以互相照顧，後來只剩下他一個人，兒子、媳婦白天又要上班，獨自在家暗藏隱憂。

林伯伯說，4年多前他在家裡突然感覺天旋地轉，無法站立，還好兒子剛好提早回家，及時將他送醫，原來是腦出血，經過醫生診治後康復，不過，這件事讓他警覺到，獨自在家的風險。

另外，同住的二兒子當時新婚不久，林伯伯希望自己與兒子夫婦都有各自的空間，才想要搬出來住。

林伯伯指出，他住過幾家老人住宅，入住條件都是要有自理能力，不需特別照護，老人住宅24小時都有護理人員可供諮詢，房間內有按鈴或拉繩，一有不對勁，馬上尋求協助。

他表示，和家人同住期間，曾經覺得身體不適，但兒子、媳婦都在上班，他只好自己辛苦的走樓梯下樓，再到巷口搭計程車去醫院；而他住老宅期間發生類似狀況，老宅除了幫他打119，還派員陪同他到醫院，等到兒子接手後才離去。

林伯伯說，住在老人住宅比住在家裡有安全感，而且為家庭打拚一輩子，在這裡有自己的時間與空間，可以看看書、看電影，雖然還是會擔心晚輩工作、課業，但「眼不見為淨」，能多一點的時間留給自己，況且三餐有人打理，自己不用費心。

提到住老宅的缺點，林伯伯認為沒有家人的陪伴還是會寂寞，雖然老人住宅有很多年紀相仿的住友，老宅也會舉辦很多課程與活動，終究比不上家人的親情，所幸家人常常來電聊天，偶爾也會回家「渡假」。

住過幾處老人住宅，林伯伯表示，除了機構的照顧、服務，附近有市場、公園，讓他能夠出來買菜、運動也很重要，離家、市區不要太遠，如此他方便就醫、回家，晚輩也方便過來拜訪他，尋尋覓覓，終於找到中山老人住宅。（編輯：李亨山）1120128