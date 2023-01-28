營造舒適環境 中山老人住宅：讓長輩有家的感覺

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台北市超過65歲人口去年超過20%，邁入超高齡社會門檻，不少高齡者選擇到老人住宅居住。中山老人住宅主任賴子鈺表示，希望營造舒適環境，讓長輩有家的感覺。中央社記者林長順攝 112年1月28日

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（中央社記者林長順台北28日電）台北市超過65歲人口去年（111年）超過20%，邁入超高齡社會門檻，不少高齡者選擇到老人住宅居住，比較有伴且能受到照顧。中山老人住宅表示，希望營造舒適環境，讓長輩有家的感覺。

居住在老人住宅的林伯伯一早起床，吃完早餐後從3樓搭電梯下樓，先與社工及住友們打招呼、話家常，隨後散步到附近的松江市場買菜，順便運動；下午參加中山老宅開辦的課程，晚上在自己房間用平板電腦看劇，度過悠閒而充實的一天。

在台北有房子、有子女同住的林伯伯，為了有自己的空間及時間，選擇到老人住宅居住，他的住友有的因為家人都在國外，獨自在台居住，還有夫妻一起來住的。

台北市政府目前委外經營4處老人公寓或老人住宅，包括大龍老人住宅、朱崙老人公寓、中山老人住宅及陽明老人公寓。位於中山區的中山老人住宅成立於民國99年，1樓是老人服務中心及失智社區服務據點，2樓是日照服務中心，3至6樓是老人住宅。

中山老人住宅主任賴子鈺指出，有半數長輩選擇到老宅居住，是希望跟原本同住的晚輩有「距離美」，部分長輩原本獨居，到老人住宅一方面有其他高齡者同住，比較有伴，另一方面是這裡有專業人士照顧，居住比較安心。

目前中山老人住宅以設籍台北市，年滿65歲，未患有失智症，且巴氏量表評估達90分以上，能自理生活者才能入住，配偶可申請同住，但長者離所或離世時，同住的配偶須年滿60歲才能續住。

排隊等候入住的高齡者踴躍，中山老人住宅督導陳淑鈴表示，老宅房間有限，但排隊等候人數，單人房有387人，雙人房有34組，除了上述的條件，她也會觀察長輩跟家屬的態度，要到老宅居住，等於進入小型社會，長輩胸襟要放寬一點，家屬也不能將長輩送到這裡後就置身事外。

老人住宅分布在建築的3至6樓，設備包括視聽室、健身房、運動室等一應俱全。賴子鈺說，中山老人住宅在公共空間營造「家」的感覺，每層樓休憩空間除了放置沙發，還有溫馨的布置，盡量去機構化。

她表示，老宅有督導、2名社工、5名照護員盡心服務，傾聽長輩的心聲，真正能走入他們的心裡面，找到真正的需求。社工定期依照長輩的需求規劃活動，例如去年發現長輩們下肢肌耐力比較弱，邀請長輩做運動，疫情嚴重時，督導也會開設護理課程讓長輩參加。

陳淑鈴表示，中山老人住宅每個月都會規劃課程讓長輩參與，年節邀請表演團體演出，長輩參與率高，即使疫情嚴峻時，也安排到每一層樓進行快閃活動，讓他們參與。

90多歲的高伯伯日治時期就在這一帶工作，退休後因子女在國外，又發現熟悉的地方已變成老人住宅，便申請入住，10幾年來積極參與課程、創作藝術品，還成為老宅的接待天使，為來訪的客人及新入住的高齡者介紹環境，把這裡當成自己的家。

高伯伯過世後，社工們將他滿屋子的藝術作品布置在老人住宅各處，讓大家一看到就能想起這位熱情又溫暖的老朋友。

中山老人住宅的社工、照護員傾聽長輩的心聲，處理長輩的問題，長輩也會告知自己身體及家人的狀況，互動良好，就像一家人互相信賴、互相依靠。林伯伯說「這就是家的感覺」。（編輯：李亨山）1120128