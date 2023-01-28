台灣將邁入超高齡社會 老人住宅成為高齡者選項

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台灣將逐漸進入超高齡社會，高齡者除了與配偶或子女同住外，可能面臨選擇獨居或入住機構，「老人住宅」也成為選項之一。圖為台北市大龍老人住宅。中央社記者林長順攝 112年1月28日

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（中央社記者林長順台北28日電）台灣將逐漸進入超高齡社會，老年人口逐年增加，加上少子化影響，高齡者除了與配偶或子女同住外，可能面臨選擇獨居或入住機構成為趨勢，「老人住宅」也成為選項之一。

根據統計，台灣於民國107年3月時，65歲以上的老人人口比率首次超過14%，到114年時，估全國將攀升到20%，正式進入「超高齡社會」。台北市老年人口已於111年12月邁入20%以上。

為因應「超高齡社會」的到來，政府推動多項高齡者福利方案或計畫，包括加強老人安養服務方案、照顧服務福利及產業發展方案、長期照顧10年計畫及長期照顧10年計畫2.0等，以因應高齡者的多元需求。

根據調查，戰後嬰兒潮的高齡者，主要的照顧者以子女比率最高（44.4%），配偶或同居人居次（35.2%），並有91.7%與主要照顧者同住；以台北市來看，也是以「二代家庭」為大宗（41.2%），其次為與配偶或同居人同住（23.9%），從這些數據顯示家庭仍是照顧高齡者的重要機制。

依照台灣的傳統觀念，高齡者退休後，多數期望和子女同住，共享天倫之樂。不過，隨著社經環境、婚姻關係及少子化趨勢，傳統家庭結構樣貌受到衝擊，照顧功能則日益下降，高齡者未來面臨與配偶同住或獨居的比例可能逐漸增加。

老人福利法將老人福利機構依照顧對象分為長期照顧機構、安養機構及其他老人福利機構。市面上有民營或公辦民營的「養生村」、「老人住宅」供高齡者選擇，但「養生村」費用較高，「老人住宅」近年來受到不少高齡者青睞。

部分縣市「老人住宅」的入住條件略有不同，但以能自理生活、沒有精神疾病者為主，有些縣市提供中低收入戶、獨居長者和無自用住宅者優先入住，單人房月繳新台幣1萬多元起即可入住。

台北市社會局於108年曾委託民間進行「台北市老人生活狀況調查」，13.6%的60歲以上高齡受訪者未來生活可自理時，願意住進老人安養機構、老人公寓或老人住宅；35.6%生活無法自理時，願意住進老人長期照顧機構或護理之家。

衛生福利部指出，高齡社會的來臨，政府及民間都要正視老年人需求，站在老人立場提供全方位的全照顧服務，落實全人關懷並加強弱勢照顧，以促進社會參與及提升生活品質，建構友善老人的社會環境。（編輯：李亨山）1120128