人口高齡化 林萬億：台灣2026年面臨第一關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北9日電）行政院政務委員林萬億今天表示，台灣2026年老年人口比例近21%，幾乎達到超高齡（super-aged）社會，將是未來的第一道關卡，並建議用商業醫療險、平價長照險及年金商業險補健保與長照等缺口。

中信金控旗下子公司台灣人壽攜手政大商學院，今天共同舉辦「2022銀髮金融論壇」，邀請多位國內外專家學者分享意見。

行政院副院長沈榮津透過視訊致詞時表示，人口高齡化成為重要挑戰，總統蔡英文對長照2.0念茲在茲，長照預算持續大幅成長，從總統剛上任的第一年46億元，成長到今年的607億元，政院也核定修正「高齡社會白皮書」，制定各項行動策略，政府預計投入更多資源強化社會基礎結構，促進銀髮產業發展。

台灣人壽總經理莊中慶致詞時表示，4年前開始跟政大合作，希望透過學校數據與分析給予專業建議，台灣面臨高齡化問題，希望讓更多夥伴一起加入解決問題，除了政府跟民間的力量，加上學校的專業研究，期待共同打造高齡友善社會。

全球80歲以上的老老人（oldest-old）增加速度已遠遠超過65歲以上人口，預估到2050年，老老人將超過4億2600萬人，約是2019年1億4300萬的3倍。

林萬億透過專題演講指出，預估2026年台灣老年人口比達到20.8%，幾乎達到超高齡社會標準（即老年人口比達21%），算是接下來面對的第一道關卡。因應超高齡社會到來，健保、年金等都要因應。

隨著人口結構高齡化，林萬億指出，機會面可能帶動銀髮產業發展、創造就業機會、潛在人力資源增加等，挑戰面包括財務壓力上升、勞動力減少、高齡照顧壓力等。

林萬億指出，全球人口老化變遷，台灣「高齡社會白皮書」也要與時俱進，政策上將有五大目標，包括增加高齡者健康跟自主、提升高齡者社會連結、促進世代和諧共融、建構高齡友善與安全環境、強化社會永續發展。

林萬億建議，在健康照護部份，商業醫療險可以補全民健保的不足；商業平價長期照顧險可以補長期照顧2.0的不足；社會安全部份，商業年金險補勞工保險老年給付的不足。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣人壽今年公布的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，發現未退族在退休準備上最憂慮通貨膨脹、勞保改革與健康不好3件事。

台灣人壽資深副總經理葉栢宏提醒，可以透過保險趁早打造退休金與健康二大退休帳戶，退休金帳戶可依人生階段與財務狀態靈活配置，而健康帳戶應強化健康促進、精準醫療、高端醫療及長期照護四大需求，提早預約個人的上流老後。（編輯：楊凱翔）1111109