二十四節氣立春等6枚郵票2/3發行 故宮古畫為主題

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）中華郵政公司將於2月3日發行二十四節氣系列郵票第3套（春），仍以故宮古畫為主題。

中華郵政今天發布新聞稿表示，繼發行「故宮古畫郵票－二十四節氣（秋）、（冬）」後，2月3日續以國立故宮博物院典藏的「清張若靄畫墨妙珠林（卯） 冊」為主題，發行系列郵票第3套「故宮古畫郵票－二十四節氣（春）」。

今年發行的二十四節氣郵票，含立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨6枚郵票圖案，面值均為新台幣8元，以聯刷方式印製，每枚郵票長邊中間有1個異形齒孔。

中華郵政指出，「墨妙珠林」為清乾隆時期的巨幅冊頁集，全套共有12冊，以地支編號，卯冊為張若靄所繪二十四節氣圖，以山水圖案為主軸，透過古代大家風格表現當令氣候，或有點綴應時的風俗活動、自然界動植物生態，呈現不同節氣景物的變化。

配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於2月1日發售；另製作預銷首日戳套票封及預銷原圖明信片，於郵票發行當日供售，民眾可至各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」選購。（編輯：陳仁華）1120130