台南以北防10度以下低溫 元宵賞花燈要帶傘

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象局表示，明天清晨台南以北仍要留意攝氏10度以下低溫，白天起氣溫回升明顯，但2月2日起至5日水氣增多，北台灣偏涼有短暫雨，元宵節若要賞花燈記得帶把傘。

中央氣象局下午更新低溫特報，今晚至明天清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，台南以北及南投有10度以下氣溫發生。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天清晨因輻射冷卻影響偏冷，白天高溫回升明顯，預估明天北部高溫約23至25度、中部25至28度、南部28至30度。

根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為新竹峨眉站，低溫3.7度。陳伊秀表示，低溫主因也是輻射冷卻，但峨眉站是自動站，不列入正式紀錄。

陳伊秀進一步說明，今天新竹峨眉3.7度是今年至今的最低；但若以入冬以來（2022年底至今）觀察則是次低，冬季截至目前最低溫出現在去年12月26日，也是新竹峨眉站，低溫僅3.3度，主因也是輻射冷卻影響。

陳伊秀指出，2月2日起主要受東北季風增強影響，持續至2月5日（元宵節），降雨地區以桃園以北及東半部地區有局部短暫雨為主；其中2月4日加上華南雲雨區東移，降雨範圍擴大至中部以北易有短暫雨，預估僅影響1天，但元宵節當天中部以北及東半部地區仍要留意局部短暫雨，要看花燈記得帶把傘。

氣溫方面，陳伊秀說，受到雲多降雨的影響，北台灣高溫約降到17至19度，其他地區變化不大；預估2月6日東北季風就會稍微減弱，但後期的變化快速，需再觀察。

陳伊秀提醒，明天清晨西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：唐聲揚）1120131