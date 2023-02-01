陳時中赴日散心訪友 行前不忘叮嚀民眾打疫苗

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前衛福部長陳時中（中）1日下午搭機前往日本，受訪時表示，此行預計在日本散心也順道拜訪朋友，將從大阪進入再從福岡返台。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 112年2月1日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）前衛福部長陳時中今天搭機赴日散心訪友，他認為國內疫情越來越穩定、不用太擔心，但叮嚀民眾「疫苗一定要打」，有乘客發現和陳時中同班機，開心表示要在機上合照。

陳時中下午搭乘華航班機前往日本大阪，穿著深色衣褲、戴著灰色口罩相當低調，許多民眾直到看見記者在拍攝時，才發現是陳時中，有民眾表示「他就是那個帶著台灣對抗疫情的陳時中」，也有人興奮的說「陳時中跟我們坐同一班機，等一下要在飛機上跟他合照」。

陳時中接受媒體聯訪表示，此行計畫前往日本走走散心，也順道拜訪朋友，預計從大阪進入再從福岡返台，沿途拜會一些久未見面的朋友，預計停留5、6天。

陳時中指出，國內的疫情越來越穩定，不用太擔心，但也不是說一定要去感冒，身體健康還是要注意，基本的注意就可以，也不需要恐慌，他同時還不忘叮嚀民眾「疫苗一定要打」。

對於記者詢問，前往日本旅遊如何防疫準備，陳時中說，就帶了一些簡單的酒精棉片，還有勤洗手就夠了。（編輯：方沛清）1120201