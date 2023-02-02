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中華大學碩士學位遭撤銷 教育部駁回林智堅訴願

2023/2/2 17:36（2/2 18:00 更新）
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中華大學去年8月認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。（中央社檔案照片）
中華大學去年8月認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北2日電）中華大學去年8月認定前新竹市長林智堅論文抄襲，撤銷碩士學位。林智堅不服提出訴願，近日遭教育部駁回，但林智堅可向台北高等行政法院提起行政訴訟。

台灣大學於去年（民國111年）8月9日、中華大學於去年8月24日公布學術倫理審議結果，都認定林智堅碩士論文抄襲，撤銷碩士學位。林智堅後續宣布退出桃園市長選舉，並說要從選舉戰場轉向人生戰場，捍衛自己的清白，向教育部提出訴願。

媒體人黃揚明今天在臉書指出，林智堅的中華大學碩士學位撤銷訴願案，教育部已於1月19日發文，結論是「訴願駁回」，仍可打行政訴訟，台大的部分則還沒有結果。

根據教育部的訴願決定書，認定中華大學學術倫理審議委員會的組成、會議決議等，都有依照規定辦理，且經全體委員全數同意，認定論文抄襲成立。學校依照審議結果，撤銷林智堅碩士學位，也沒有違誤。（編輯：卞金峰）1120202

#林智堅
#中華大學
#論文
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