2023台灣燈會開幕前 環團秀綠能燈藝籲減少碳排

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2023台灣燈會將登場，綠色和平3日早一步展示全太陽能用電「歡迎光零」燈藝，充電8小時，可供應每晚從傍晚6時到晚上9時半點燈活動所需用電量10度。中央社記者楊淑閔攝 112年2月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北3日電）2023台灣燈會將登場，綠色和平今天早一步展示全太陽能用電「歡迎光零」燈藝，並估算本次燈會總用電達17萬度以上，約2239輛自用小客車排碳量，呼籲政府辦活動也要減少碳排。

2023台灣燈會5日起在台北展開，綠色和平今天率先在台北信義威秀徒步區舉辦「開箱體驗100%再生能源發電『歡迎光零』燈藝」記者會，倡議中央及地方政府舉辦活動，也要減少碳排。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心指出，綠色和平這座100%再生能源發電的「歡迎光零You are the light」響應燈藝位在台灣燈會的科技燈區，用太陽光電與儲能設備供應燈會期間所需電力，充電8小時，可供應每晚從傍晚6時到晚上9時半亮燈所需用電量10度。

她說，綠色和平估算2023台灣燈會用電量與排碳量數據顯示，每個燈件平均用電2026度，排碳量為1031公斤的二氧化碳當量，而燈會活動的總用電量為17萬4236度，總排碳量為8萬8666公斤的二氧化碳當量；相當於燈會期間，有2239輛自用小客車同時在路上行駛的排放。

她進一步舉例，新加坡海灣燈節、蘇格蘭國際藝術祭，活動籌備時就會規劃從能源、物資與交通等面向減少活動舉辦產生碳排；再看英國知名搖滾樂團酷玩樂團（Coldplay），除了巡迴演唱會電力使用再生能源，舞台裝置也使用重複利用材料；呼籲台灣不論是中央或地方政府舉辦大型活動，應減少碳排。

綠色和平今天也提出三點訴求，包含呼籲政府將2030年減碳目標提升至45%，儘速建立各地區的淨零示範區。其次，中央與地方合作規劃淨零排放氣候預算。再者，從大型活動開始建立淨零示範，增加民眾學習、參與管道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

與會的新北市環保局低碳中心主任李俊毅說，新北市政府願意響應相關理念，將從3月舉辦的萬金石馬拉松活動開始嘗試，再逐步推展到新北市歡樂耶誕城活動上。

參與記者會的民眾黨籍立委邱臣遠說，民眾黨支持推進2050淨零排放目標的達成，而民眾黨主席、前台北市長柯文哲也在任內、去年6月時獲台北市議會支持，完成「台北市淨零排放管理自治條例」的立法，並編列預算、規劃工作項目。（編輯：陳政偉）1120203