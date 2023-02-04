視察桃園安家實物銀行 總統：善用資源加強照顧

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）總統蔡英文今天視察桃園市「安家實物銀行」時表示，在守護、照顧國人工作上，中央和地方永遠是夥伴，透過合作及公私協力模式一定能善用資源，讓有需要者都能獲照顧。

蔡總統上午在行政院長陳建仁、副院長鄭文燦等中央部會首長陪同下，前往桃園市蘆竹區的北區安家實物銀行總行視察並聽取簡報。

蔡總統致詞時表示，這些年來，中央和地方合作，努力擴大社會安全網的照顧層面，實物銀行的推動是非常重要的一環，鄭文燦在桃園市長8年任內努力推動「安家實物銀行」，不只數量增加，還有許多貼心和創新的做法。

蔡總統指出，有越來越多企業、店家及民間團體響應實物銀行政策，讓有需要的人可獲得更及時、更貼近需求的協助，將每一份資源做到最好的運用，她感謝所有夥伴及桃園市政府多年來的努力，期待現任的市府團隊，能在過去的基礎上，繼續照顧更多有需要的市民。

蔡總統指出，今年是充滿經濟挑戰的一年，中央執政團隊已提出第一波經濟民生因應措施，也正在推動疫後特別條例的立法工作，希望透過特別預算完成包括減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質，以及維持經濟發展動能等4項重要目標。

蔡總統表示，針對經濟相對弱勢的族群，中央要加強照顧，提供各項貼心關懷的服務，也規劃由中央補助各縣市政府，充實實物銀行的冷藏及冷凍設備，讓實物銀行可提供更豐富的食材跟物資。

蔡總統隨後也前往「安家實物銀行」店舖及倉庫區視察，了解物資保存、管理、運用及發送情形。（編輯：李錫璋）1120204