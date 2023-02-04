武陵櫻花季2/7開跑 賞櫻專車尚有餘票

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（央央社記者汪淑芬台北4日電）交通部公路總局今天表示，武陵櫻花季將於2月7日至28日登場，花季期間，中124線無住宿通行證或已預約團客通行證車輛一律禁止進入，須搭乘公共運輸前往，目前賞櫻專車尚有餘票。

公路總局今天發布新聞稿，武陵櫻花季22天展期，實施總量管制，每日進場人數限6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人。

公路總局說，一日遊的遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，規劃平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

公路總局說，櫻花季期間中124線無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入，須搭乘公共運輸前往。

為迎接花季來臨，公路總局已完成台7線、台7甲線沿線相關管制宣導牌面及設施檢視，同時為增進行車安全，將派員每日執行路巡作業，確認路況通阻及路側設施清潔與完善。

公路總局提醒要上山賞花的民眾，台7甲線思源至梨山路段（45k-74k）屬單車道路段，其中45k-55k（思源-過中124線路口）路邊於櫻花季期間禁止臨時停車，並加強取締違規拖吊；另外，四季至思源（24k-45k）易發生濃霧，自行開車前往的民眾小心駕駛，下坡路段用低速檔，切勿超速。

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一日遊公共運輸部分，公路總局規劃「國光客運台北車站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」等6條公共運輸接駁服務路線。

公路總局說，各路線車票皆已開放預售，目前國光客運預售票已售出約3成5、豐原客運梨山至武陵已售出912張，櫻花季期間每天皆有餘票，各轉運站（除三星外）也提供現場售票服務。（編輯：陳政偉）1120204