「夜電英雄」出勤近半年 點亮史上最大規模台灣燈會

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（中央社記者曾智怡台北4日電）台灣燈會睽違23年重返台北，創史上最大規模。台電為讓燈飾作品順利點亮，出動近600位人員，檢測約300處供電設備，並經歷近半年夜晚，於35個供電重點位置新設、擴增變壓器，堪稱「夜電英雄」。

台灣燈會23年後回到台北主辦，是疫情解封後第一場國際大型活動，4大展區橫跨12個行政燈區，主燈位於國父紀念館的「中央展區」，6座副燈則沿著東區商圈一路延續至信義區，規模更勝以往。

台電透過新聞稿說明，北市府自2021年底提出燈會規劃，台電即啟動因應計畫，更自去年8月正式進場施工，完成供電總裝置容量3650瓩，創下台北歷年燈會最大供電規模。

台電說明，異於往年燈會多是位在空曠地點的集中式展區，可採新舖設電纜線路供電，今年「城市型燈會」因用電分散，且深入都會區，與商業、民生用電重疊，不適合新設線路。

因此，本次多採直接升級、更新用電設備，共新設及擴增變壓器35處，不僅縮短供電時程、降低事故率，更可同步強化往後北市用電穩定度。

台電指出，由於供電需求點位分散，每處施工都需逐一與在地溝通安排停電工作，也讓所需人力、工時翻倍，且為避免影響市區交通及商辦運作，台電只能摸黑出動，在夜深人靜時把握時間施工。

因應2023台灣燈會在台北，台電累計出動近600人次，除相關施工作業，更利用紅外線熱分析儀於各燈區檢測294處供電設備，1月13日即全數完工送電，並接續與主辦單位投入燈區壓力測試，確保設備與燈區正常運作及點亮；自5日至19日燈會期間，也將動員近70位台電人，包含進駐現場及搶修中心24小時待命。

除了台灣燈會在台北，全台各地如桃園、新竹、台南、屏東與花蓮等燈會活動也盛大展開，台電皆全力協助穩定供電，確保活動順利進行，守護全台夜晚光明。（編輯：林克倫）1120204