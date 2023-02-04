行銷疫後台灣旅遊 200國外旅遊業者來台賞燈踩線

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2023年台灣燈會是第34屆，也是睽違23年後重返台北舉行，4日晚間試燈，儘管天空飄著雨絲，仍吸引不少民眾到場賞燈。中央社記者王飛華攝 112年2月4日

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（中央社記者汪淑芬台北4日電） 2023台灣燈會今晚預演，明天元宵節開幕，展出至19日。這是疫後台灣首次大型國際觀光活動，觀光局邀200名國外旅業者賞燈及踩線，行銷疫後台灣旅遊。

王國材在預演前記者會說，期待今年能有600萬人次國際觀光客來台，希望台灣燈會期間可再多吸引一些國外觀光客，觀光局也邀請約200名國外旅業者於來台賞燈並到台灣各地踩線，行銷疫後台灣旅遊。

觀光局也發布新聞稿，台灣自2022年10月13日起開放邊境，為與亞洲鄰近國家競爭攬客，並期儘速復甦國際旅客來台，且能於2024年即能恢復2019年1186萬來台旅客人次水準，經與國籍航空公司合作邀請來自12國、逾200名海外送客旅遊業者於台灣燈會期間來台北賞燈，更安排前往北、中南、東各地區熟悉旅遊，體驗台灣各地觀光資源、常態生活與在地美食。

觀光局說，約200名來台賞燈及踩線旅遊業者，來自日本、韓國、美國、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、香港、德國、英國、紐西蘭、澳洲。

交通部長王國材在預演致詞時說，台灣燈會於1990年1月15日元宵節在台北市首度推出，原本都在中正紀念堂，2000年起每年移至台灣各地輪流舉辦，已成為台灣年度最重要的節慶盛會，23年後重回台北。

王國材說，今年除了中央主燈區，還散布到城市角落，包括松山文創園區、東區商圈、信圈商圈．四四南村等，共有300件燈飾，且燈會愈來愈科技。

王國材特別推薦今年的主燈「玉兔壯彩」，這是由藝術家李明道操刀，首創總高達22公尺的科技玉兔主燈，透過奧運金牌選手郭婞淳臉部動作捕捉技術，為玉兔增添生動表情，並搭配金曲音樂人陳建騏創作主題音樂，自由變換多套精彩表演，成為有別以往主燈突破性的展演，將打造有史以來最精彩的燈會體驗。

觀光局說，燈會期間主燈秀展演於每天晚間6時至9時30分，每半小時一場，5日及19日配合開幕與閉幕典禮彈性調整。（編輯：吳協昌）1120204

2023台灣燈會5日元宵節將正式登場，4日晚間試燈，今年主燈「玉兔壯彩」是睽違4年後再度回歸生肖造型，由藝術家李明道操刀，首創Robot造型科技玉兔主燈， 再搭配聲光展演，吸睛度十足。中央社記者王飛華攝 112年2月4日

2023台灣燈會5日正式開幕，主燈贈燈儀式4日晚間在台北國父紀念館舉行，交通部長王國材（前右2）、台北市長蔣萬安（前左）及中華電信董事長謝繼茂（右）出席，共同完成點燈儀式。中央社記者王飛華攝 112年2月4日

2023台灣燈會在台北4日持續試營運，晚間並將進行贈燈儀式，傍晚起國父紀念館展區陸續有表演團隊帶來精彩演出。圖為韓國傳統舞蹈團在細雨中展演。中央社記者王飛華攝 112年2月4日

2023台灣燈會在台北，4日持續試營運，台北國父紀念館展區呈現多組精緻燈飾作品，包含由藝術家黃文全打造的「從心出發」等，吸引許多民眾冒著細雨前來欣賞。中央社記者王飛華攝 112年2月4日