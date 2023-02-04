台灣燈會贈燈儀式 主燈玉兔壯彩炫目旋轉引驚呼

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）2023台灣燈會今天舉行贈燈儀式，22公尺高的主燈「玉兔壯彩」亮相，在音樂聲中搭配炫目光影科技旋轉，民眾驚呼連連。明天元宵節晚間7時，將由總統蔡英文正式點亮主燈。

2023台灣燈會以「光源台北」為題，睽違23年重返台北，將於2月5日至19日共計15天在東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、市府前廣場及信義商圈盛大舉辦，4大展區中共有1座主燈、6座副燈，今晚在國父紀念館舉行主燈「玉兔壯彩」贈燈儀式及彩排。

國父紀念館「中央展區」今晚現場，不少民眾搶先目睹高22公尺的科技玉兔主燈「玉兔壯彩」，搭配明亮樂曲及數位動態影像，展現台灣的熱情活力、多元繽紛光芒，玉兔在絢爛聲光效果下緩緩旋轉，吸引民眾搶拍。

明天為元宵節，當天晚間7時將由蔡總統主持開幕儀式，正式點亮主燈「玉兔壯彩」；而中央展區將透過傳統花燈、現代光影多媒體科技與光雕藝術結合，將國父紀念館打造成奇幻仙境。

台北市觀光傳播局指出，今年燈會首度讓燈飾及藝術風情交融在整座城市中，廣大的168公頃展區串聯東區、信義商圈都市地景，以及12行政區，共有超過300件精彩作品，呈現傳統燈藝、數位科技與多元族群的共融精神。

觀傳局表示，這次燈會更延伸安排「藝術入店」，將藝術帶入東區商圈43間店家，呈現台北新舊共存、多元共融的魅力，邀請大家走入巷弄，尋覓藝術的蹤跡，發掘每個轉角的驚喜。（編輯：戴光育）1120204

2023台灣燈會5日元宵節將正式登場，4日晚間試燈，今年主燈「玉兔壯彩」是睽違4年後再度回歸生肖造型，由藝術家李明道操刀，首創Robot造型科技玉兔主燈， 再搭配聲光展演，吸睛度十足。中央社記者王飛華攝 112年2月4日

2023台灣燈會在台北，4日持續試營運，台北國父紀念館展區呈現多組精緻燈飾作品，包含由藝術家黃文全打造的「從心出發」等，吸引許多民眾冒著細雨前來欣賞。中央社記者王飛華攝 112年2月4日

2023台灣燈會5日正式開幕，主燈贈燈儀式4日晚間在台北國父紀念館舉行，交通部長王國材（前右2）、台北市長蔣萬安（前左）及中華電信董事長謝繼茂（右）出席，共同完成點燈儀式。中央社記者王飛華攝 112年2月4日