更多編輯台推薦新聞：
專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉
政治

專訪／聖克里斯多福大使曾留台6年 開心出使第二故鄉

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美方曾考慮擊落中國偵察氣球 專家：地對空飛彈都不確定能打下
首頁 / 生活
2023台灣燈會
新聞專題
2023台灣燈會1/22
首頁 / 生活

台灣燈會贈燈儀式 主燈玉兔壯彩炫目旋轉引驚呼

2023/2/4 21:56（2/4 22:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2023台灣燈會在台北舉行，4日晚間試燈，5日元宵節將正式登場；今年主燈「玉兔壯彩」位於國父紀念館展區，科技感造型搭配聲光展演超吸睛。中央社記者王飛華攝 112年2月4日
2023台灣燈會在台北舉行，4日晚間試燈，5日元宵節將正式登場；今年主燈「玉兔壯彩」位於國父紀念館展區，科技感造型搭配聲光展演超吸睛。中央社記者王飛華攝 112年2月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北4日電）2023台灣燈會今天舉行贈燈儀式，22公尺高的主燈「玉兔壯彩」亮相，在音樂聲中搭配炫目光影科技旋轉，民眾驚呼連連。明天元宵節晚間7時，將由總統蔡英文正式點亮主燈。

2023台灣燈會以「光源台北」為題，睽違23年重返台北，將於2月5日至19日共計15天在東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、市府前廣場及信義商圈盛大舉辦，4大展區中共有1座主燈、6座副燈，今晚在國父紀念館舉行主燈「玉兔壯彩」贈燈儀式及彩排。

國父紀念館「中央展區」今晚現場，不少民眾搶先目睹高22公尺的科技玉兔主燈「玉兔壯彩」，搭配明亮樂曲及數位動態影像，展現台灣的熱情活力、多元繽紛光芒，玉兔在絢爛聲光效果下緩緩旋轉，吸引民眾搶拍。

明天為元宵節，當天晚間7時將由蔡總統主持開幕儀式，正式點亮主燈「玉兔壯彩」；而中央展區將透過傳統花燈、現代光影多媒體科技與光雕藝術結合，將國父紀念館打造成奇幻仙境。

台北市觀光傳播局指出，今年燈會首度讓燈飾及藝術風情交融在整座城市中，廣大的168公頃展區串聯東區、信義商圈都市地景，以及12行政區，共有超過300件精彩作品，呈現傳統燈藝、數位科技與多元族群的共融精神。

觀傳局表示，這次燈會更延伸安排「藝術入店」，將藝術帶入東區商圈43間店家，呈現台北新舊共存、多元共融的魅力，邀請大家走入巷弄，尋覓藝術的蹤跡，發掘每個轉角的驚喜。（編輯：戴光育）1120204

2023台灣燈會5日元宵節將正式登場，4日晚間試燈，今年主燈「玉兔壯彩」是睽違4年後再度回歸生肖造型，由藝術家李明道操刀，首創Robot造型科技玉兔主燈， 再搭配聲光展演，吸睛度十足。中央社記者王飛華攝　112年2月4日
2023台灣燈會5日元宵節將正式登場，4日晚間試燈，今年主燈「玉兔壯彩」是睽違4年後再度回歸生肖造型，由藝術家李明道操刀，首創Robot造型科技玉兔主燈， 再搭配聲光展演，吸睛度十足。中央社記者王飛華攝　112年2月4日
2023台灣燈會在台北，4日持續試營運，台北國父紀念館展區呈現多組精緻燈飾作品，包含由藝術家黃文全打造的「從心出發」等，吸引許多民眾冒著細雨前來欣賞。中央社記者王飛華攝 112年2月4日
2023台灣燈會在台北，4日持續試營運，台北國父紀念館展區呈現多組精緻燈飾作品，包含由藝術家黃文全打造的「從心出發」等，吸引許多民眾冒著細雨前來欣賞。中央社記者王飛華攝 112年2月4日
2023台灣燈會5日正式開幕，主燈贈燈儀式4日晚間在台北國父紀念館舉行，交通部長王國材（前右2）、台北市長蔣萬安（前左）及中華電信董事長謝繼茂（右）出席，共同完成點燈儀式。中央社記者王飛華攝　112年2月4日
2023台灣燈會5日正式開幕，主燈贈燈儀式4日晚間在台北國父紀念館舉行，交通部長王國材（前右2）、台北市長蔣萬安（前左）及中華電信董事長謝繼茂（右）出席，共同完成點燈儀式。中央社記者王飛華攝　112年2月4日
2023年台灣燈會是第34屆，也是睽違23年後重返台北舉行，4日晚間試燈，儘管天空飄著雨絲，仍吸引不少民眾到場賞燈。中央社記者王飛華攝 112年2月4日
2023年台灣燈會是第34屆，也是睽違23年後重返台北舉行，4日晚間試燈，儘管天空飄著雨絲，仍吸引不少民眾到場賞燈。中央社記者王飛華攝 112年2月4日
#國父紀念館
#台灣
#蔡英文
延伸閱讀
台南鹽水蜂炮開炸 遊客湧入搶體驗行銷疫後台灣旅遊 200國外旅遊業者來台賞燈踩線防台灣燈會擁擠意外 每平方公尺最多站3人吸引國際觀光客 自由行擬送500元電子票證
蔡英文
中方外包網軍攻擊蔡總統蘇貞昌臉書 國安單位破解模式【獨家】視察桃園安家實物銀行 總統：善用資源加強照顧
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國父紀念館周邊因燈會禁停機車 北市致歉盼體諒