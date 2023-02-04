台南鹽水蜂炮開炸 遊客湧入搶體驗

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南鹽水蜂炮活動今天晚間施放，入夜後首座炮城在鹽水武廟前廣場施放，隨後神轎隊伍所到之處，炮城陸續施放，吸引遊客湧入，體驗被蜂炮炸射的快感。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，前2年鹽水蜂炮活動都實施相關限制，今年恢復正常舉行，加上適逢週末，吸引遊客湧入。

神轎隊伍上午啟炮後從武廟出發，展開2天2夜平安遶境行程，傍晚回到武廟暫時休息後，晚間7時再次出發，武廟也在廟前廣場施放第一座炮城，搭配高空煙火展現震撼聲光效果。

鹽水武廟指出，神轎隊伍今晚分4條路線，繞行靠近鹽水市區的北門社區、土庫、橋南里等社區，沿途將有數十座蜂炮城陸續施放，預估明天凌晨3時左右結束首日遶境。

蜂炮活動重頭戲明晚登場，設在鹽水國中操場集中施放區的大型花燈炮城，將搭配豐富高空煙火節目施放，還有福南宮蜂炮城、廣福軒蜂炮城，王船造型蜂炮城等大型指標炮城接力施放，預料吸引更多遊客。（編輯：郭諭儒）1120204