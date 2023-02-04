防台灣燈會擁擠意外 每平方公尺最多站3人

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）2023台灣燈會在台北舉行今晚試燈，明天登場。因中央燈區在國父紀念館，觀光局為防人潮擁擠發生意外，有特別設備監控人流，嚴格監控每平方公尺最多站3人。

2023年台灣燈會是第34屆，也是睽違23年後重返台北，燈會總策展人楊佳璋今天向媒簡報今年展區的特色是除了在國父紀念館中央展區外，延伸到四週的松山文創園區、東區商圈、信義商圈及四四南村，結合藝術與科技，呈現過去、現在與未來。

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楊佳璋說，因國父紀念館四週有圍牆，避免人潮過於擁擠造成意外，特別在7個出入口設人流監控設備，這套設備由中華電信開發，只會監測到人體骨格，不涉及個人隱私，且能精準計算進、出及停留在場內的人數，並與燈會指揮中心即時連線。

楊佳璋指出，國父紀念館同時可容納人數約21萬人，考量去年韓國發生梨泰院不幸事件，當中央燈區賞燈人潮達80%時，燈會指揮中心就會注意，達90%時，就啟動只出不進措施，必要關閉展演，甚可能通知台北市政府捷運過站不停，嚴格監控每平公尺最多站3人。（編輯：李亨山）1120204