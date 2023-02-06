屏東香蕉直供日本212所小學 分享好滋味也幫助農友

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屏東香蕉直供日本212所小學，6日舉行「台日好蕉情與您蕉朋友記者會」，前屏東縣長潘孟安（左）、屏東縣長周春米（右）、日方代表學校法人神戶學園專門學校總長蔣惠萍（中）進行封櫃儀式，正式啟航，分享屏東香蕉好滋味，也幫助農民。中央社記者李卉婷攝 112年2月6日

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）在前屏東縣長潘孟安與日方代表學校法人神戶學園專門學校總長蔣惠萍促成下，屏東香蕉直供日本的212所小學，今天舉行「台日好蕉情與您蕉朋友」記者會，分享屏東香蕉好品質，也幫助農友。

屏東縣政府致力栽培符合國內市場及出口條件的鮮果果品，前屏東縣長潘孟安去年12月前往日本參訪交流，與學校法人神戶學園專門學校總長蔣惠萍促成這次屏東香蕉直供日本的福岡縣、大分縣、熊本縣、長崎縣、宮崎縣、鹿兒島縣及山口縣等，共212所小學。

潘孟安在會中指出，長期以來扮演媒人角色，串接推銷屏東農產品，今天見證台灣香蕉從南台灣啟航到日本，更希望在蔣惠萍推波助瀾下，讓日本孩子及消費者都能嚐到台灣香蕉好滋味，也能吃得安心、買得放心。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪指出，感謝屏東永遠的志工潘孟安，在卸任前到日本促成這次聯誼，更要感謝蔣惠萍分享屏東的香蕉給日本學校的小朋友，用屏東最棒的香蕉與日本「蕉」朋友。

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蔣惠萍則說，自己的小孩在日本吃到的都是菲律賓香蕉，但認為台灣香蕉是全世界最好吃的，不只希望自己的孩子能吃到，也希望日本小朋友都能品嚐到，進而促成台日交流，也幫助台灣農友。

縣府提及，屏東香蕉種植面積約4025公頃，產量占全台之冠，品質優良、口感香甜，持續提升香蕉栽培並生產符合出口海外國家的香蕉果品，去年屏東香蕉外銷量共計635公噸，其中出口日本共計633公噸。（編輯：陳仁華）1120206