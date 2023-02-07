花蓮近海地震規模5.1 氣象局：餘震不會太多

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（中央社記者張雄風台北7日電）花蓮近海今晨連3震，在4時許發生規模5.1地震後，接著又發生2起規模3以上餘震。氣象局表示，今天地震與2018年花蓮0206地震區域相近，但深度不同，預估本次地震餘震不會太多。

中央氣象局最新資訊，今天清晨4時20分發生芮氏規模5.1地震，地震深度15.8公里，震央位於花蓮縣政府北北東方34.4公里（花蓮縣近海），最大震度花蓮縣、宜蘭縣4級。

接著同樣位於花蓮近海，清晨也發生2起小區域地震，分別為規模3.3及3.9，深度為20.9公里及21.7公里。

氣象局地震測報中心課長邱俊達告訴中央社記者，本次規模5.1地震的餘震不會太多，餘震規模大概在3至4之間；今天清晨2起規模3以上的餘震之後，截至上午9時，也沒有再監測到新的餘震。

邱俊達指出，這個區域與2018年花蓮0206規模6.2地震位置相近，但地震深度不同，2018年深度僅6.3公里；當時由於規模6.2地震發生有再誘發其他斷層活動，因此導致較嚴重的損害。

邱俊達認為，評估本次地震誘發其他斷層活動的機會不大，測報中心會持續觀察。（編輯：陳政偉）1120207