國健署破試管嬰兒3迷思 籲調整生活更好孕

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）試管嬰兒是不孕症民眾一線希望，國健署今天提醒，部分受術者抱持植入越多胚胎越容易成功、試管嬰兒容易成功或流產等觀念，籲破除迷思，除藥物和手術，應調整生活更好孕。

衛生福利部國民健康署發布新聞稿指出，現今社會普遍存在晚婚遲育現象，越來越多民眾遇到不孕或想生卻生不出來的問題，台灣約每7對夫妻中就有1對夫妻不孕，試管嬰兒是選擇。

卻有部分民眾對試管嬰兒抱持迷思。國健署表示，首先是認為做試管嬰兒一定就能成功，事實上依據109年人工生殖施行結果分析報告資料，受術夫妻完成植入胚胎療程，僅35%夫妻成功產下試管嬰兒。

第2個迷思則是認為植入越多胚胎越容易成功，但根據分析報告，植入單一胚胎的成功率為34.8%，植入2個或3個胚胎成功率為35.1%，兩者成功率相近，且胚胎植入顆數越多，相對也會導致多胞胎妊娠機率增加，進而提高孕產婦發生併發症及胎兒發生早產、低體重兒等機率，國際趨勢皆鼓勵降低胚胎植入數，以維護母嬰健康。

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國健署表示，第3個迷思是試管嬰兒懷孕特別容易流產，其實接受試管嬰兒療程懷孕，與自然懷孕發生流產的機會差不多，大約10%到20%，年紀大流產率較高；發生流產的原因大多是胚胎本身不正常，夫妻雙方皆正常時仍可能會發生，不必要因此責怪對方。

國健署呼籲，不孕症除了藥物諮詢、手術治療，調整生活方式也是備孕的方式之一，包括解除壓力、維持理想體態、避免菸酒、充足睡眠、規律運動、均衡營養等，另外也要避免長期處於高溫環境、偵測排卵期間，能助孕圓夢。（編輯：管中維）1120207