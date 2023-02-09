華航機票促銷 亞洲航點多數萬元有找

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）全球旅遊市場逐漸恢復，但機票也變貴。中華航空今天宣布推出機票促銷，提供台灣地區出發全航線來回經濟艙優惠，未稅亞洲航點來回機票多數新台幣萬元有找，歐美2萬多元。

華航發布新聞稿，今天起至22日，在華航官網購買2月13日起至5月底從台灣地區出發的經濟艙機票都可享優惠。

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根據華航公布的未稅來回機票促銷方案，台北-琉球（沖繩）6305元起、台北-廣島7469元起、台北-福岡9215元起，台北-釜山8478元、台北-大阪1萬441元起、台北-馬尼拉5801元起、台北-清邁8032元起、台北-帛琉9816元起、台北-宿霧4805元起、台北-峴港6745元起、台北-新加坡6745元起、台北-檳城8200元起。

長程航線未稅來回票促銷，包括如台北-溫哥華2萬2310元起、台北-紐約2萬8557元起、台北-維也納2萬4987元起；另外，羅馬航線將於3月26日起復飛，每週二、四、日從台北出發，現在推出來回票未稅2萬4095元起。（編輯：陳政偉）1120209