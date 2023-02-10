新加坡發生非洲豬瘟 自星國帶豬肉品入境台灣重罰20萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

非洲豬瘟中央災害應變中心10日提醒民眾，若從新加坡入境違規攜帶，或從新加坡郵寄豬肉品，皆罰20萬元。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北10日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，新加坡7日發現野豬屍體確診非洲豬瘟，9日向國際組織通報，提醒民眾，若從新加坡入境違規攜帶，或從新加坡郵寄豬肉品，皆罰20萬元。

應變中心今天發布新聞指出，新加坡7日在其西北部自然公園發現野豬屍體確診 非洲豬瘟 ，9日已向世界動物衛生組織（WOAH）通報疫情，成為第17個發生非洲豬瘟疫情的亞洲國家，顯示疫情在亞洲地區持續蔓延。

應變中心提醒民眾，即日起自新加坡入境旅客違規攜帶豬肉製品來台，初犯將罰款新台幣20萬元，再犯重罰100萬元，外國人若不能當場繳清罰款，將拒絕入境直接遣返。

另外，如果從新加坡郵寄豬肉產品來台，輸入人也將遭罰鍰20萬元，累犯將裁處100萬元罰鍰。

應變中心重申，有鑒於非洲豬瘟傳播迅速，國內自108年即超前部署，將新加坡在內的所有東南亞國家都列入高風險國家，針對入境旅客行李、快遞及郵包進行百分之百X光機查驗，因應邊境開放，入境旅客持續增加，也機動調整桃園機場手檢區的協勤人力，呼籲民眾不要觸法。（編輯：李錫璋）1120210